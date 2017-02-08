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研發材料有新解 登《科學》期刊

2017-02-08

交通大學名譽博士、美國加州理工學院諾貝爾化學獎得主齊維爾（Zewail）教授與光電系前合聘教授湯朝暉共同合作研究，3日以「水中奈米粒子旋轉動態的四維電子顯微影像研究」主題，登上《科學》期刊。

湯朝暉表示，此篇論文首次報導四維電子顯像可用於液態中系統，有助瞭解各種特殊材料的合成與建構，能幫助科學家研發出更高效率節能減碳、實惠耐用的材料，幫助解決人類能源、環保、醫療保健等重大問題。

（記者洪美秀）

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  • 交大教授湯朝暉（右一）與去年八月過世的諾貝爾化學得主齊維爾Zewail（後方看板海報）教授共同研究的水中奈米粒子旋轉動態的四維電子顯微影像研究，登上《科學》期刊。（湯朝暉提供）

    交大教授湯朝暉（右一）與去年八月過世的諾貝爾化學得主齊維爾Zewail（後方看板海報）教授共同研究的水中奈米粒子旋轉動態的四維電子顯微影像研究，登上《科學》期刊。（湯朝暉提供）

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