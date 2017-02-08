參考照片繪圖 鐵道專家不算抄襲

2017-02-08

〔記者錢利忠／台北報導〕曾出版卅七本鐵道專書、被譽為華文世界第一人的鐵道專家蘇昭旭，替農委會林管處出書《羅東林鐵蒸情記憶》，書中兩張繪圖遭日籍攝影師藏重信隆指控，涉以鉛筆繪畫臨摹方式抄襲其攝影著作。台北地檢署認為，被告雖曾參考告訴人所攝照片，但繪畫內容有加入其他創作元素，未違反著作權，不起訴。

一○三年間，蘇昭旭替林管處編著《羅東林鐵蒸情記憶》一書，敘述羅東林鐵停駛卅五年後，他以鐵路畫作重現蒸汽火車及木造客車等往日影像，不過該書中「機車庫全景竹林機務段全景」、「天送埤到清水湖」兩張繪圖，被藏重信隆指控抄襲。

藏重信隆指控，蘇昭旭抄襲且未經其同意及授權，重製成繪畫作品。前年十月，他經友人告知此事後，指控蘇昭旭及羅東林區管理處處長林澔貞違反著作權法。

蘇昭旭應訊時否認抄襲，他說這些書都沒收版稅，他有參考照片，但也有到現場，輔以鐵路局老員工口述，綜合素材才繪製畫作，協助公務機關還原歷史，作品並無侵害告訴人著作權。

林管處承認，「機車庫全景竹林機務段全景」及「天送埤到清水湖」兩張照片素材，是來自於告訴人所拍照片，當時林管處認為可透過蘇昭旭的繪畫專長協助，才提供照片給蘇昭旭重繪。

檢方認為，蘇昭旭是為還原歷史，才透過留存的寫實照片追溯過往風光，雖有參考告訴人的照片，但照片中景色並非告訴人專屬，且蘇昭旭另有到場勘查，作品有別於告訴人的攝影著作。