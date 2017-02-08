參考照片繪圖 鐵道專家不算抄襲
2017-02-08
〔記者錢利忠／台北報導〕曾出版卅七本鐵道專書、被譽為華文世界第一人的鐵道專家蘇昭旭，替農委會林管處出書《羅東林鐵蒸情記憶》，書中兩張繪圖遭日籍攝影師藏重信隆指控，涉以鉛筆繪畫臨摹方式抄襲其攝影著作。台北地檢署認為，被告雖曾參考告訴人所攝照片，但繪畫內容有加入其他創作元素，未違反著作權，不起訴。
一○三年間，蘇昭旭替林管處編著《羅東林鐵蒸情記憶》一書，敘述羅東林鐵停駛卅五年後，他以鐵路畫作重現蒸汽火車及木造客車等往日影像，不過該書中「機車庫全景竹林機務段全景」、「天送埤到清水湖」兩張繪圖，被藏重信隆指控抄襲。
藏重信隆指控，蘇昭旭抄襲且未經其同意及授權，重製成繪畫作品。前年十月，他經友人告知此事後，指控蘇昭旭及羅東林區管理處處長林澔貞違反著作權法。
蘇昭旭應訊時否認抄襲，他說這些書都沒收版稅，他有參考照片，但也有到現場，輔以鐵路局老員工口述，綜合素材才繪製畫作，協助公務機關還原歷史，作品並無侵害告訴人著作權。
林管處承認，「機車庫全景竹林機務段全景」及「天送埤到清水湖」兩張照片素材，是來自於告訴人所拍照片，當時林管處認為可透過蘇昭旭的繪畫專長協助，才提供照片給蘇昭旭重繪。
檢方認為，蘇昭旭是為還原歷史，才透過留存的寫實照片追溯過往風光，雖有參考告訴人的照片，但照片中景色並非告訴人專屬，且蘇昭旭另有到場勘查，作品有別於告訴人的攝影著作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 房租六千元內 包租公將可免稅
- 嘉縣公車站亭今拆 市民、民代關切
- 貴婦賣帝寶 脫手至少賺4億
- 種國蘭逾30年 前嘉市農會理事長獲表揚
- 元宵當天 下午三點交管
- 社論》點亮台灣 莫學舊黨國
- 好球帶下限提高5公分 接近台日職
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 中國頻推新戰機 我急起直追補破網
- 黨產會委員： 救國團曾受知青黨部指導
- 鄭麗君挺影視業 盼注120億資金
- 五冠王的巧合！KOBE高中退役球衣遭竊
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 重回許厝分校上課？ 行政院與雲縣府互推
- 華邦電 資本支出創高 拚獲利成長
- 川普若課邊境稅 積架每台要漲1.7萬美元
- 女偶像學「射超遠」手技 網友嘲「AV前哨站」
- 副總統打破僵局 美參院通過教長任命案
- 袁艾菲出國 樂享冰火五重天
- 自由廣場》蔡英文的誠信問題
- 去年國內專利申請 台積電擠下鴻海登榜首
- 新垣結衣再當人妻 立志練腹肌
- 安倍高球外交 將打進川普豪墅
- 原鄉傳承 信義辦歲時祭儀
- 大樂透頭獎1注中
- 嗆「你家就別火燒厝」義消 拒收機車男
- 18日股市是否要如常開市 金管會蒐集意見近日定案
- 掌農委會 林聰賢：帶著批評前進
- 週六郵局 維持全部營業
- 皮帶狠抽、不給飯…惡雇主囚印尼女看護半年
- 高潮來的太晚 超級盃收視率近4年最差
- 政院推四大建設 4年8000億
- 遶境意外起糾紛 媽祖鑾轎前行兇
- 造花燈獲雙獎 受刑人感恩成果
- 盛群︰今年營運可望續創新高
- 【洛杉磯傳真 】 王丹／所謂「愛國主義」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：參考照片繪圖 鐵道專家不算抄襲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分