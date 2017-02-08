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工業染料製湯圓 食客受害逾1年

2017-02-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕元宵節前驚傳有業者使用工業染料做紅湯圓！台中市西屯區的逢甲客家湯圓店，上月廿四日被衛生局抽驗出湯圓含「鹽基性桃紅精」，二月三日衛生局與檢警在店家查獲工業染料和湯圓，業者稱已使用一、二年，逢節慶就製作紅湯圓販售。

顧姓業者稱不知使用的是工業染料、也不知使用違法，但已違反食安法，涉刑法移送法辦，可處七年以下徒刑得併科八千萬以下罰金。

台中市衛生局二月三日會同檢警等單位上門查緝，查獲五十公克的紅色粉末鹽基性桃紅精、紅湯圓成品一千九百公克和餘料二百五十公克，顧姓業者聲稱是向謝姓經銷商購買，節慶時自製湯圓供店面烹煮湯圓甜品，一週生產十三台斤。

衛生局追查其上游購自台中市東區慶裕公司，何姓負責人指，四、五年前確有進貨鹽基性桃紅精，主要販售給相關業者做雕花染色用，非供食品用途，後因食安事件頻傳，就不再進該產品。

鹽基性桃紅精為工業染料，用於紙張、皮革染色，人體接觸過量可能造成肺部、喉嚨、鼻子與腸胃道黏膜的刺激與不適，容易被違法使用添加在製作糖果、蛋糕或壽桃、麵龜、湯圓等食品染色。

台中市衛生局長呂學宗呼籲消費者，儘量避免選擇色彩鮮豔或有奇異色澤的食品，有商譽品牌的食品較有保障。

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  • 逢甲客家湯圓查獲使用工業染料「鹽基性桃紅精」（手拿紅色粉末）製作紅湯圓。（記者蔡淑媛翻攝）

    逢甲客家湯圓查獲使用工業染料「鹽基性桃紅精」（手拿紅色粉末）製作紅湯圓。（記者蔡淑媛翻攝）

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