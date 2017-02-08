「只是2個月大的孩子」3幼犬遭虐1悶死
2017-02-08
〔記者王定傳、陳文嬋／綜合報導〕虐待沒有抵抗能力的毛小孩，小心吃牢飯還可重罰百萬！
虐待毛小孩 最重關一年罰百萬
去年十月，新北市廿四歲男子陳令晏因心情不佳，將飼養的米格魯狗從五樓丟下，狗狗當場喪命，隔天他又把另一隻不到一個半月大的米格魯幼犬「滷蛋」往下丟，「滷蛋」頭部受撞擊顱內出血命危。
鄰居發現後通報，動保處獸醫師及動保員前往了解，陳男坦言因心情不佳丟狗，還說：「這次是第二次了，之前已丟過一次，那次已經死掉了，這次應該也活不了。」還好滷蛋經救治撿回一命，將訓練成檢疫犬。
新北市動保處案發後將陳令晏法辦，法官斥責他不尊重動物生命權，依違反動物保護法判刑三月併科罰金十五萬元。可上訴。
高市五日也驚傳虐狗，四隻幼犬一死一傷，一隻幼犬被活活悶死，另兩隻幼犬受困水桶、排水孔，賴小姐及時救出三犬送醫；市府動保處昨認定虐狗致死，最重可處一年有期徒刑，將會同警方全力緝凶。
賴小姐於橋頭區重劃區餵養廿隻流浪狗，五日中午發現有三隻幼犬遭毒手，「小黑」受困在反蓋水桶中，上頭還以磚頭壓住，差點窒息死亡；「小熊」頭部被塞進排水孔，牠因受困不斷哀號，賴女循聲救狗，才驚險逃過死劫。
「蝴蝶」死狀最悽慘，臉部被埋在土堆中，懷疑有人以手壓住牠的頭，讓牠活活悶死，手段十分殘忍。賴女事後臉書PO文「牠們只是兩個月大的孩子，有什麼理由下如此重的毒手？」
市府動保處昨接獲通報，認定是外力造成的虐狗行為，已觸犯動保法刑責，故意傷害動物致肢體殘缺、重要器官功能喪失或死亡，最重可處一年有期徒刑，併科最高一百萬元罰金。
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