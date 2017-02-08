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燈會外一章 父清垃圾兒當幫手

2017-02-08

台北燈會已登場，南投縣李姓民眾帶小孩前往賞燈，看到清運燈會垃圾的清潔工，帶著唸國小的兒子當助手，兩人默契十足，男童動作熟練、神情輕鬆自然，李姓民眾駐足看了5、6分鐘，被「父子情深」感動，直稱：「這是台北燈會最美的一景。」

李姓民眾透露，這位民間垃圾清運業者將垃圾一車車倒進垃圾車，手沒停過，身旁年約8、9歲的兒子，也手戴棉手套，幫父親推車，並不時彎腰把地上的垃圾裝進垃圾袋，再一一綁緊，熟練地按下垃圾車的操作按鈕，過程中會與爸爸聊天，看得出父子的感情很好。

李姓民眾說，有聽到多人驚呼：「怎麼讓這樣小的孩子清垃圾？好危險！」這對父子應該都聽到了，但兩人繼續工作，小男孩自然淡定的神情，讓人難忘。（記者陳鳳麗）

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  • 南投李姓民眾被這對認真清垃圾的父子感動，拍下台北燈會一景。（李姓民眾提供）

    南投李姓民眾被這對認真清垃圾的父子感動，拍下台北燈會一景。（李姓民眾提供）

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