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自強番茄阿嬤 從植物人走到助人

2017-02-08

〔記者蘇福男／高雄報導〕「我這個植物人都可以活過來，還能種番茄給正常人吃，天底下還有什麼做不到的事？」高雄路竹區七十歲阿嬤蘇秀敏，八年前因為一場車禍一度成為植物人，後來靠著無比的毅力自我復健，以佝僂身軀種植無毒番茄自食其力，將她資源回收所得買菜捐給教會，「自強番茄阿嬤」故事流傳開來，感動無數網友。

車禍昏迷3個月 醒來夫已離世

蘇秀敏和丈夫原為水果販，每天往返台南灣裡、高雄路竹討生活，八年前一場車禍，她連人帶車摔進水溝，在醫院昏迷三個月，一度被醫生判定為植物人。

蘇秀敏說，有一天她突然甦醒過來，卻看到周遭親友都穿黑衣，原來老伴竟因傷心過度，早她一步離開人世。當時她實在難以接受、一心求死解脫，後來經由教會牧師的引導，才逐漸走出生命幽谷。

由於頭、頸部遭重創，蘇秀敏顱內安裝鋼釘，脖子必須套戴固定器，無法左右轉動，脊椎也彎曲變形以致駝背，雙腳寸步難行，為了避免給子女帶來麻煩，她強迫自己面對現實，還選擇隻身獨居，生活起居樣樣自己來。

一度求死 現自種自賣無毒番茄

八年來，蘇秀敏從無法言語、寸步難移，到能自種無毒番茄，現在她每天現採卅盒新鮮番茄，載到離家十幾公里的興達港觀光魚市叫賣。當初推著輪椅，拚了命復健，最高紀錄一個早上走六小時，如今復健輪椅成了她謀生的小攤車。「一盒賺十元，我若是賣卅盒，就可賺三百元，兼顧運動。」

沒番茄可賣時，她就撿拾資源回收物變賣，所得不僅足供自己的生活費，還可買菜捐給教會行善。

她說，自己很幸運能存活下來，子女也都很孝順，其實她的生活不愁吃穿，但如果不能勞動，她無法想像現在自己的境況。她說，人生挫折難免，重要的是要勇敢面對，千萬不要懷憂喪志。

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  • 七十歲「番茄阿嬤」蘇秀敏，八年前因車禍一度成為植物人，靠著毅力自我復健，種植販賣無毒番茄自食其力，並捐助資源回收所得，故事感動無數網友。（記者蘇福男攝）

    七十歲「番茄阿嬤」蘇秀敏，八年前因車禍一度成為植物人，靠著毅力自我復健，種植販賣無毒番茄自食其力，並捐助資源回收所得，故事感動無數網友。（記者蘇福男攝）

  • 蘇秀敏阿嬤（右一）每天在興達港觀光魚市叫賣無毒番茄，自食其力。（記者蘇福男攝）

    蘇秀敏阿嬤（右一）每天在興達港觀光魚市叫賣無毒番茄，自食其力。（記者蘇福男攝）

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