台鐵228連假加班車 週五開賣

2017-02-08

因應228連續假期旅客搭車需求，台鐵局宣布於2月24日至3月1日全線加開各級列車總計209班次，東部地區2月25至28日加開的樹林—羅東對號區間快車12班次，將提供100元優惠票價。連假車票於2月10日凌晨0點開放網路及電話語音訂票。

此外，東部幹線2月24、25、28日還將開行6班實名制自強號專車，並於17日上午6點開放身分證字號U、V開頭及106年1月1日以前設籍花東縣民網路訂票。（記者鄭瑋奇）