首爆H5N6 監測168人皆無症狀

2017-02-08

〔記者吳欣恬、林惠琴、詹士弘／綜合報導〕農委會家畜衛生試驗所表示，二○○四年曾於台北關渡濕地的候鳥排遺中驗出H5N6禽流感病毒，但屬於低病原，基因序列與二月六日公布H5N6高病原禽流感病毒不同。衛福部已對檢出H5N6死亡幼鵝的一六八名接觸者進行監測，均無類流感疑似症狀，將持續監控健康狀況至二月十二日，一旦有人出現疑似症狀，將立即採檢送驗。

目前防檢局尚未查出死亡幼鵝來源。防檢局表示，台北市野鳥協會在拾獲鵝屍時，曾於附近聽到鵝隻叫聲，認為可能是附近民眾零星飼養，昨已出動空拍機於附近搜尋，但還無結果。目前已針對周遭三公里內九個養鴨場實施移動管制、採樣送驗。

雲林再爆三場H5N2禽流感

防檢局昨另公布，二月一至三日雲林防疫所接獲虎尾鎮一火雞場以及台西鄉和麥寮鄉各一土雞場業者通報有異常死亡，採樣送檢後確診為H5N2亞型高病原性禽流感，四日至六日共撲殺三萬一八一七隻家禽。今年截至昨天共確診十三場高病原性禽流感，其中十二場都在雲林、一場在宜蘭，共計撲殺十二萬七七九二隻家禽。

今年首例H7N9 監測追蹤141人

針對今年首例境外移入H7N9流感病例接觸者，疾管署指出，監測人數由一○八人增至一四一人，將追蹤至二月十三日。有兩人出現類流感症狀，一人有流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等，經採檢鼻咽與痰液後，昨日證實陰性、排除感染，另一人僅有咳嗽現象，就醫後恢復，並未採檢。