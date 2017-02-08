私校退場不看註冊率 欠薪即納專案輔導
2017-02-08
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣廣設大學碰上少子化，教育部預估一一七年將剩下不到十六萬名學生，引發高教危機，近日推私校轉型及退場草案，但外界較重視的註冊率及學生數都不再列為私校退場條件，而是當財務不佳、積欠薪資或生師比未達標，才列入專案輔導，限期未改善與轉型者，將被強制退場。
教育部技職司長楊玉惠表示，少子化下大專新生驟減，到一一七年只剩十五萬八千多人，跟一○五年廿五萬多人差了十萬人，「私立大專校院轉型及退場條例」通過迫在眉睫，已擬出廿二條相關草案，力拚三月送進立法院。
教學品質良好小校也能生存
過去教育部對私校輔導停辦原則曾規定，人數未達三千人且新生註冊率不滿六成將列輔導退場學校，但新草案拿掉人數管制，楊玉惠說，只要學校董事願意繼續出錢，老師沒有被欠薪，教學品質良好，小而美的學校也值得存在。
草案明定，私校若財務結構不佳影響教學與營運、積欠教職員工薪資達三個月以上、生師比不達標、教學品質查核不過，以及重大違法情事等，都會被列為專案輔導學校，並強制「財產信託」，派公益監察人及公益董事介入輔導。
私立大學校院協進會理事長李天任說，拿掉註冊率及學生數等輔導指標，對正規辦學的私校是好事，因為學生少、相對生師比很好，但草案沒有退場誘因，建議應該再思考。
教團質疑轉型計畫圖利董事
教育部針對該草案舉辦首場公聽會，反教育商品化聯盟到場抗議，質疑僅少數代表收到通知，也質疑退場條例中的轉型計畫，不能解決高教危機，反而將圖利董事，讓校產淪私產，教育部應立即依法強制接管經營不善的大學，保障師生權益。
楊玉惠則說，一旦列入專案輔導，就會強制信託，也無退場誘因，並無圖利；另草案也將編列五十億基金供學校在轉型或退場時申請融資，今年已編廿五億元，後三年將編足預算，最快今年七月等立法院通過就能實施。
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