寒流明來襲 低溫下修到7度／冬雨少水庫蓄水降低 8縣市水情轉為稍緊
〔記者楊綿傑、鄭瑋奇、李容萍／綜合報導〕週四將南下的冷空氣將是入冬以來強度最強，也可能是廿六年來最晚報到的寒流；中央氣象局表示，十至十二日最冷，北部、東北部都可能到九度，西北部像是林口、八里等沿海空曠地區，恐只有七至八度。
另因去年十二月起部分地區降雨明顯偏少，造成部分水庫蓄水量持續降低，水利署昨召開水情會議成立水情應變小組，提醒新北、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等八縣市，水情燈號將陸續轉為水情稍緊的綠燈，呼籲民眾節水。
氣象局預報中心主任鄭明典表示，今天會回暖一天，但之後因冷高壓持續往南推，台灣溫度跟濕度都會比較低，且影響時間恐拉長。
氣象專家預估今晚氣溫急降
前氣象局氣象預報中心主任吳德榮則表示，今晚鋒面就可能抵達，氣溫急劇下降，這波冷空氣是入冬以來最強，且持續時間長，十到十三日各地乾冷，預計台北市最低溫可降到十度左右，達寒流標準，沿海空曠地區更可能降到八度以下，直到十四日白天氣溫才會回升。
水利署另警告，入冬以來降雨日數偏少，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，水庫蓄水量逐漸降低之下，供水轉趨吃緊，其中，北部石門水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫實際降雨量均只有歷年平均值約二成五，水庫蓄水率已降至六成，新竹地區頭前溪及高雄地區高屏溪，川流量亦呈現偏少情形。
石門水庫水位直直落，北區水資源局推估，若無降雨，蓄水量只能撐到五月；水庫枯水期的「景點」之一、當年興建水庫被淹沒的阿姆坪土地公廟，近日也已浮出水面。
水利署說，以石門水庫為主要水源的新北市板新、林口及桃園地區，已於二月三日調整水情燈號為水情稍緊的綠燈，近日內若仍無明顯降雨，新竹及高雄地區二月十三日水情燈號也將轉為綠燈，苗栗、台中、嘉義及台南地區則將於二月廿三日轉為綠燈。
一期稻作灌溉沒問題
至於一期稻作方面，水利署表示，部分水庫有放水總量管制，然後由水利單位與農民共同以埤塘、溪流等其他水源補足，因此農作物灌溉並無太大問題，不過全民都必須節約用水。
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