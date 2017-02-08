前勞長：1例1休應分階實施 兼顧勞資
2017-02-08
〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路後衍生許多爭議，前勞動部長陳雄文昨表示，勞動部不叫「勞工部」，勞動部施政需要兼顧勞資雙方關係與權益，不能偏頗，否則勞動政策將窒礙難行。
勞動部非勞工部 不能偏頗一方
陳雄文指出，現在所有勞工的福利，幾乎都需要資方買單才有辦法落實，因此在推動勞動政策時，要考慮到資方是否有辦法承受，否則最終跳票、關廠，對誰都沒有好處。
過去擔任部長時，不少人批評他是親資方的部長、為資方講話，陳雄文表示，勞動部之所以稱為勞動部，而非勞工部，就是因為不論是受僱勞工或是雇主，所有工作者都是在勞動，因此勞動部施政必須兼顧勞資雙方關係與權益，不能只滿足特定一個族群。
資方減少投資意願 影響勞工權益
陳雄文說，一例一休修法之所以造成這麼大反彈，問題在於利多釋放的太快造成社會無法負荷。「工時縮短」、「加班費增加」、「放寬特休假」與「勞工七休一」，雖是對勞工有利的政策，也是正確的方向，但是政策一次到位，卻忽略社會現況與產業結構能夠負擔的程度，造成資方的營運成本快速上升，因此降低投資意願，進而影響勞工的權益。事實上，農曆年後已有不少雇主開始以約聘僱人員取代正職勞工。
陳雄文說，若是國民黨政府，會將這些政策分階段實施，降低對勞動環境的衝擊、企業的反彈也會比較小。他以拔鵝毛形容修法：「要一根一根拔，而不是一次全部拔。」
網友拿藍營提出「二例」打臉
不過陳雄文說法也並非所有人都買帳，有網友打臉指出，過去國民黨執政時推動的週休二日修法，對勞工的保障遠不及一例一休。而且日前修法時，國民黨團更為反對而提出「二例」的版本，若是國民黨仍執政且占國會多數，通過二例後，問題恐怕會比現在一例一休更嚴重。
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