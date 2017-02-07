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謝依旻女流棋聖5連霸 創最長紀錄

2017-02-07

台灣旅日圍棋高手謝依旻再傳佳績！她昨天在第20屆女流棋聖戰，以2勝1敗的成績打敗對手，完成女流棋聖5連霸，開創女流棋聖史上最長連霸紀錄，也成為全日本唯一擁有名譽頭銜資格的女棋士。

這次獲勝是謝依旻第7度在女流棋聖戰奪冠，加上她擁有的女流名人的頭銜，守住2冠，職業生涯至今已累計獲得26次頭銜，是日本職業圍棋界中獲最多次頭銜的女棋士。

謝依旻於2011年已獲得「名譽女流本因坊」、2012年獲得「名譽女流名人」的資格。再加上昨天取得名譽女流棋聖的資格，總共取得3個名譽稱號。

謝依旻在臉書上寫著：「中盤的時候，局面一直很危險。最後能贏下來…真的是運氣好…，感謝大家對我的支持。」（中央社）

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