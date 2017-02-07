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退出台灣攏係假？ Uber祭新優惠

2017-02-07

〔記者甘芝萁／台北報導〕因在台爭議不斷而遭交通部重罰，Uber台灣日前宣布自2月10日起將暫停在台服務，不過，昨天Uber台灣卻又發給會員促銷優惠訊息，結合UberEats服務，邀請會員搭乘Uber到合作餐廳消費，就可享有乘車優惠。交通部強調，UberEats因未遵照公路法規範，未申請經營客貨運輸而受報酬屬違規營業行為而遭罰，迄今已查緝18件，開罰180萬元。Uber新作為只要違法，就會加強取締、開罰。

唐姓民眾認為，Uber並不會真的退出台灣，民眾透過Uber搭車，信用卡扣款都是透過App，只要App沒下架，還是可使用，Uber應是為規避開罰故意歇業，卻又促銷更多服務，挑戰政府執法決心。

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  • （資料照，記者張嘉明攝）

    （資料照，記者張嘉明攝）

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