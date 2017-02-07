寒流要來了 全台冷到下週一

2017-02-07

〔記者甘芝萁、陳炳宏、劉濱銓／綜合報導〕寒流來了！入冬最強冷空氣九日（週四）報到，將一路冷到下週一，且全台都冷吱吱。氣象局昨表示，週日（十二日）溫度最低，北部低溫下探九度，中部、台北市下探十度，已達寒流等級，且低溫還可能會下修，時間也可能拉長。

週六前濕冷 週日最低9度

氣象局昨再度下修最低溫的數字，週四（九日）一早起床，冷的感覺就會很明顯，中部以北低溫十到十一度，南部十二到十四度，加上這波寒流挾帶大量水氣，一直到週六全台都是濕濕冷冷。

週日是寒流威力最強的時候，清晨和入夜下探九到十度，幸好水氣減少，白天陽光露臉，因此感受上會比前幾天舒適，但十三日前全台都低溫。

氣象專家吳德榮表示，今起受大陸高壓籠罩，晴朗穩定，日夜溫差將逐日增大；週三氣溫回升，白天溫暖、早晚涼，東半部有零星短暫雨；週四凌晨前後鋒面抵達，北部、東半部轉有雨，氣溫劇降。

吳德榮說，週五至下週一強冷空氣盤據，各地寒冷，預計台北市的最低氣溫降至十度左右，達寒流標準的機率很高，沿海空曠地區更有可能降至八度。

盼不到冬雨 中南部水情也拉警報

由於全台入冬後降雨減少，水利署已於二月三日調整石門水庫水情燈號，由水情正常的藍燈，調整為水情稍緊的綠燈，蓄水率在昨天下午已下降至六十八．四％。官員表示，新竹以南包括中南部的水庫水位也都有疑慮，高雄、新竹供水區可能在二月中旬調整為綠燈，台中、嘉義、台南供水區則可能在二月下旬調整為綠燈。

此外，中部水情也拉警報。濁水溪上游今年冬雨少，在土石沖刷與水流擾動減少下，溪水變得較清澈；觀察水情榮枯的日月潭九蛙疊像，也有五隻探頭見客，集集攔河堰管理中心表示，已提前要求相關單位節約用水。