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協助年改 傳郭芳煜轉任保訓會主委

2017-02-07

〔記者吳柏緯／台北報導〕將在週三卸下勞動部長一職的郭芳煜，據傳即將轉任考試院保訓會主委，協助推動年金改革，對此，郭芳煜與考試院都不願正面回應，不過，有考試委員私下表示樂觀其成。

郭芳煜昨早主持任內最後一次的晨會，據與會人士指出，郭芳煜於會中形容，過去八個月的部長生涯彷彿八年一樣，也感謝部內同仁頂住來自各界的壓力，推動相關的勞動政策與修法，讓台灣的勞動環境越來越好，並以「這次真的要離開了」為在勞動部的公職生涯作結。

日前行政院發言人徐國勇表示，撤換的四名閣員都另有職務安排，會留在政府內服務。昨天傳出，府方將借重郭芳煜過去處理勞保年金相關經驗，安排接任保訓會主委一職，為年金改革中與公務人員權益有關問題提供建言，協助政府推動年金改革。

對於外界傳言，郭芳煜不願正面回應。保訓會副主委郝培芝也表示，對於報派人事無所悉也不便評論。但有考委表示確曾耳聞這樣安排，強調郭芳煜的公務資歷完整，對於年金議題也有一定了解，雖因一例一休政策下台，但應屬非戰之罪，未來若能在適當位置上協助推動政策，樂觀其成。

原先擔任保訓會主委的李逸洋，去年底被總統蔡英文提名為考試院副院長，接任高永光請辭後的空缺。據了解，立法院將在本月廿四日行使人事同意權，屆時考試院院長也將提請總統任命郭芳煜接任主委一職，讓相關政務不因人事調動而延宕。

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  • 將在週三卸下勞動部長一職的郭芳煜，據傳即將轉任考試院保訓會主委。（資料照，記者簡榮豐攝）

    將在週三卸下勞動部長一職的郭芳煜，據傳即將轉任考試院保訓會主委。（資料照，記者簡榮豐攝）

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