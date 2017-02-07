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農委會赴宜蘭討論交接 新主委挨爆耍官威

2017-02-07

副主委：循慣例辦理

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢接任行政院農委會主委，將在明天交接；農委會內部爆料指林聰賢耍官威，竟要求農委會官員到宜蘭縣政府討論交接事項並作業務報告。帶隊前往的副主委陳吉仲澄清說，這場業務報告是農委會主動要求的，且是循慣例辦理，希望讓林聰賢上任後能順利銜接政務。

林聰賢：農委會主動安排

陳吉仲昨天下午一點半率農委會人事、秘書、企劃等處室主管，至宜蘭縣政府縣長室進行業務報告，農糧署長陳建斌也與會。

陳吉仲指出，上星期五，行政院公布人事案後，明天週三（八日）就要交接，實際上只有兩個工作天辦理相關業務，主委曹啟鴻特別要求，為了讓交接事項順利接軌，要把所有的交接事宜、農委會的重大政策，盡快讓林聰賢知道，因此農委會主動與宜蘭縣府連絡報告。

陳吉仲說，去年五二○後，前主委陳保基卸任前也特別請農委會主秘把會內事務、政策，向要接任的前屏東縣長曹啟鴻報告，政務不能有一天耽誤，交接過程才會順利。

縣長林聰賢說，他還是在宜蘭縣服務，明天才會交接就任，昨天的會面是農委會的安排，是很正常的事情，不需做不必要的臆測。

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  • 農委會副主委陳吉仲（左）昨天下午至宜蘭縣政府縣長室進行業務報告。（記者林敬倫攝）

    農委會副主委陳吉仲（左）昨天下午至宜蘭縣政府縣長室進行業務報告。（記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 內閣改組 林聰賢 烏龍爆料 農委會 農委會主委 陳吉仲
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