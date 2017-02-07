一例一休凍袂條 統聯下週一漲價
2017-02-07
〔記者吳亮儀、甘芝萁／台北報導〕因應七休一、一例一休等勞動新規下，人事成本大幅提高，統聯客運昨天晚間宣布，十三日起調整票價及減少優惠。以台北—高雄路線為例，原本促銷時段是三九九元，調整後為四七○元，漲幅約十八％。
統聯客運發言人許凱翔說，這項新措施從十三日零時起上路，但仍會如目前有三種不同時段的價格，包括原價時段、優惠時段和促銷時段。
一例一休新制增加成本，國道客運屢傳醞釀漲價，交通部先前介入協調希望至少凍漲到元宵節，統聯客運則於昨晚率先宣布，將於元宵節過後兩天、下週一起調漲票價。
台北—台南促銷時段 驚漲68％
根據統聯客運新版的價格表，調漲幅度最大的是台北—台南的促銷時段從原價二二○元漲到三七○元，漲幅達六十八％；漲最少的是台中—高雄的原價時段，三一○元漲到三三○元，漲幅六％。
以平均漲幅來看，促銷時段漲幅最大，從十八％到六十八％都有，漲幅最少的則是原價時段，幅度從增加六％到十七％。
統聯客運也發布新聞稿指出，在勞動新規下，一線員工的休假日加班費、特休未休加班費等費用大增，加上油價走揚、公告地價調高租金上漲，營運成本增加已超過負荷範圍。
其他國道客運目前還沒有宣布要調漲。阿囉哈客運發言人阮福生說，勞動部換了新部長，一例一休等政策可能還會變化，目前先觀望；首都客運總經理李建文說，元宵節過後才會討論是否調整。
公路總局表示，先前協調國道客運業者元宵節後再調整票價，統聯並未違反協議；但仍希望業者調幅能盡量避免造成旅客太多負擔。
網友：趁機漲價 牽拖一例一休
不少網友對於統聯調整案哀聲四起，有網友嗆：「趁機漲價，還要牽拖一例一休！」「漲太多了吧！」「希望業者能把票價抬升反映到人力上面。」
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