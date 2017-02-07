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泰國發明展揭曉 台灣作品全壘打

2017-02-07

第20屆泰國國際發明展成績昨公布，台灣代表團全壘打、9件參展作品全部得獎，共獲得4金4銀1銅，另還獲得3項特別獎。其中，由北科大、台北城市科大及鑫沂創富生技共同研發的「負氫離子飲水製造機」，不但獲得金牌與埃及特別獎的肯定，成品在展場就已賣出。

台北城市科大電機系助理教授蔡彥欣說明，市面RO逆滲透水機淨化1公升水，約只有0.25公升能飲用，其他成了廢水。透過「負氫離子飲水製造機」，只要將水注入，就能透過濾芯過濾淨化，不需插電，也僅排出雜質，所有的水都可生飲，更加環保。

（記者吳柏緯）

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  • 北科大、台北城市科大及鑫沂創富生技共同研發的「負氫離子飲水製造機」，不但獲得金牌與埃及特別獎的肯定，產品更獲得多家國外廠商的青睞，成品已在展場賣出。（台灣代表團提供）

    北科大、台北城市科大及鑫沂創富生技共同研發的「負氫離子飲水製造機」，不但獲得金牌與埃及特別獎的肯定，產品更獲得多家國外廠商的青睞，成品已在展場賣出。（台灣代表團提供）

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