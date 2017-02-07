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維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐

2017-02-07

〔記者蔡文居／台南報導〕二○六地震昨天滿週年，台南市長賴清德中午邀請維冠大樓震災的失依兒少在市長官邸餐廳一起用餐。在震災中被活埋約十二小時、失去雙親的鄭氏姊妹，特別感謝社會各界的幫忙。

鄭氏姊妹分別為十六歲、十二歲，其中，妹妹地震時受了重傷，已做過三次手術，目前還在復健。她們昨天由阿公和姑姑陪同出席，感謝市長、成大醫療團隊及社會各界的幫忙，以及志玲姊姊默默地行善。阿公則在一旁勉勵她們要好好讀書，將來才有能力回報社會。

社會局長劉淑惠表示，市府為照顧地震中失依或單親的兒童及少年，除連結民間單位提供就學及生活上的協助，另針對失依、單親兒少也媒合凱基銀行、永豐銀行等提供教育基金、學雜費補助，以及志玲姊姊基金會、富邦銀行等資源，專案補助就學中失依及單親兒少生活及至大學畢業的教育費用；同時更連結高雄銀行協助辦理財產信託帳戶，讓每一位有需要協助的兒少順利成年。

在維冠震災中失親的小朋友共有十三人，七個小朋友雙親皆亡、六個單親。市長賴清德邀請小朋友用餐，共來了四個，包括鄭氏姊妹和五歲的蔡小弟，以及先天發展遲緩的魏小弟弟。

賴清德表示，這一年來，家屬對單親或失依的小朋友都提供很好的幫助，小朋友生活還算順利，感謝社會各界的支持，市府會善用善款，讓小朋友就學、成長無虞。

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  • 失依的鄭氏姊妹感謝這一年來社會各界、市長、醫療團隊，還有志玲姊姊的幫忙。（記者蔡文居攝）

    失依的鄭氏姊妹感謝這一年來社會各界、市長、醫療團隊，還有志玲姊姊的幫忙。（記者蔡文居攝）

  • 賴清德在AIT臉書上留言，對AIT等曾經在災難中伸出援手的單位及個人表示感謝之意。（擷取自臉書）

    賴清德在AIT臉書上留言，對AIT等曾經在災難中伸出援手的單位及個人表示感謝之意。（擷取自臉書）

  • 美國在台協會（AIT）今天在臉書上對罹難者的親友致上最深的哀悼之意。（擷取自臉書）

    美國在台協會（AIT）今天在臉書上對罹難者的親友致上最深的哀悼之意。（擷取自臉書）

  • 0206大地震滿週年，美國在台協會（AIT）在臉書上貼文。（擷取自臉書）

    0206大地震滿週年，美國在台協會（AIT）在臉書上貼文。（擷取自臉書）

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