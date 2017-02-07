維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐
2017-02-07
〔記者蔡文居／台南報導〕二○六地震昨天滿週年，台南市長賴清德中午邀請維冠大樓震災的失依兒少在市長官邸餐廳一起用餐。在震災中被活埋約十二小時、失去雙親的鄭氏姊妹，特別感謝社會各界的幫忙。
鄭氏姊妹分別為十六歲、十二歲，其中，妹妹地震時受了重傷，已做過三次手術，目前還在復健。她們昨天由阿公和姑姑陪同出席，感謝市長、成大醫療團隊及社會各界的幫忙，以及志玲姊姊默默地行善。阿公則在一旁勉勵她們要好好讀書，將來才有能力回報社會。
社會局長劉淑惠表示，市府為照顧地震中失依或單親的兒童及少年，除連結民間單位提供就學及生活上的協助，另針對失依、單親兒少也媒合凱基銀行、永豐銀行等提供教育基金、學雜費補助，以及志玲姊姊基金會、富邦銀行等資源，專案補助就學中失依及單親兒少生活及至大學畢業的教育費用；同時更連結高雄銀行協助辦理財產信託帳戶，讓每一位有需要協助的兒少順利成年。
在維冠震災中失親的小朋友共有十三人，七個小朋友雙親皆亡、六個單親。市長賴清德邀請小朋友用餐，共來了四個，包括鄭氏姊妹和五歲的蔡小弟，以及先天發展遲緩的魏小弟弟。
賴清德表示，這一年來，家屬對單親或失依的小朋友都提供很好的幫助，小朋友生活還算順利，感謝社會各界的支持，市府會善用善款，讓小朋友就學、成長無虞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 女童割喉凶嫌見家人光碟 檢要勘驗
- 潘武雄專訪》走出京奧惡夢 想打2020東奧
- 招攬外國旅客 花蓮應營造特色
- 第3位維冠寶寶誕生 賴清德探望
- 小檔案：紫蝶花
- 殺3子後 狠父先割腕 再割喉自盡
- 川普政府若鬆綁金融監管 美6銀將回饋股東千億美元
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 台南市初九天公生燒紙錢 集中收運73公噸
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 需求續增、代工費漲 金居今年看好
- 學者籲速查病毒源頭 防重組傳染人／農委會強調「不算疫情」 李惠仁批又再硬拗
- 〈旅遊的滋味〉北海道的藍色夢幻
- 打響西螺七崁 頭崁高鳴過世武術界惋惜
- 大里公一懸宕40年 跨區市地重劃解套
- 金泰希洩「蜜」 Rain大喜之日才求婚
- 《明天搶票》費玉清攻蛋加場 勇拚20.5小時連唱2場
- OH58D零附件將停產 軍方購足12年備料
- 焦點評論》試委勿擋新民意
- 小檔案：頭城老街
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Blue Magpie’ program to be inked today
- 國機國造啟動！委製新高教機 空軍今與中科院簽約
- 2水庫蓄水不足7成 大新竹缺水
- 平溪天燈節週六登場 9點起交管
- 猥褻女童 安親班司機判1年10月
- 直播中市燈會啟燈 2正妹警花成網紅
- 威力彩頭獎摃龜
- HBL》想幫「大頭」拚 泰山譚傑龍扼腕
- 大谷太搶手 大聯盟禁「提前接觸」
- 《自由廣場》山區現場談照服員不足
- 台幣超「雞」情 3交易日漲4.17角
- 中國11船員澎湖外海遇險 中國直升機跨中線救走
- 樂高版逃生短片 消防員創意吸睛
- 無人機闖航道 松機封場１小時
- 智慧機械辦公室今成立
- 小檔案：唐代大飯店
- 潘武雄專訪》吃愛妻料理養身 兒子接「棒」隨緣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分