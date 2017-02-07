雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋

2017-02-07

〔記者呂伊萱、吳柏軒、沈佩瑤、甘芝萁／台北報導〕多國駐台使節日前到台北燈節現場參觀，加拿大駐台代表馬禮安（Mario Ste-Marie）說，選在舊城區舉辦，結合現代技術與古蹟建築，是很棒的點子，但雞年英文是Year of the Rooster，rooster是公雞，但看到許多雞蛋造型的燈飾，不禁疑惑「公雞不會下蛋呀！」

外交人士說明，一般生肖上的雞年並沒有特指是公雞或母雞，而西方約定俗成以rooster稱之，可能是認為公雞報曉形象較為振奮，因此採此翻譯。

雞年燈會文宣全強調雞年Year of the Rooster，觀光局表示，華人社會對於雞年概念是希望昂首闊步、啼春報喜，而一般會啼叫的是公雞，因此多以公雞為代表，但辦燈會是為了慶祝整個雞年，不能只管公雞，母雞、小雞甚至雞蛋當然要一併放進來。

實踐大學應用外語系講座教授陳超明認為，這案例可以反思跨國文化差異，以及Year of the Rooster的用法是否太過男性主義？其實母雞（hen）也充滿孕育生命的意涵，台灣早就選出第一位女總統了，改成Year of the Hen也並沒有不好。但若要讓國外了解文化差異，通稱的Year of the Chicken也是一種翻譯解決之道。

陳超明也說，早期翻譯「雞年」時確實用過Year of the Chicken，但因chicken在西方也指涉懦夫等意涵，所以已較少使用。

北市觀傳局長簡余晏說，小奇雞主燈第一次出現的時候，很多老人家都問說怎麼不是公雞呢？設計者不二良反問：「雞為什麼一定要是大公雞或老母雞？」可以讓大家重新思考。簡余晏也推薦民眾到中山堂的燈區參觀，就可以看到傳統的大公雞。