雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋

2017-02-07

〔記者呂伊萱、吳柏軒、沈佩瑤、甘芝萁/台北報導〕多國駐台使節日前到台北燈節現場參觀,加拿大駐台代表馬禮安(Mario Ste-Marie)說,選在舊城區舉辦,結合現代技術與古蹟建築,是很棒的點子,但雞年英文是Year of the Rooster,rooster是公雞,但看到許多雞蛋造型的燈飾,不禁疑惑「公雞不會下蛋呀!」

外交人士說明,一般生肖上的雞年並沒有特指是公雞或母雞,而西方約定俗成以rooster稱之,可能是認為公雞報曉形象較為振奮,因此採此翻譯。

雞年燈會文宣全強調雞年Year of the Rooster,觀光局表示,華人社會對於雞年概念是希望昂首闊步、啼春報喜,而一般會啼叫的是公雞,因此多以公雞為代表,但辦燈會是為了慶祝整個雞年,不能只管公雞,母雞、小雞甚至雞蛋當然要一併放進來。

實踐大學應用外語系講座教授陳超明認為,這案例可以反思跨國文化差異,以及Year of the Rooster的用法是否太過男性主義?其實母雞(hen)也充滿孕育生命的意涵,台灣早就選出第一位女總統了,改成Year of the Hen也並沒有不好。但若要讓國外了解文化差異,通稱的Year of the Chicken也是一種翻譯解決之道。

陳超明也說,早期翻譯「雞年」時確實用過Year of the Chicken,但因chicken在西方也指涉懦夫等意涵,所以已較少使用。

北市觀傳局長簡余晏說,小奇雞主燈第一次出現的時候,很多老人家都問說怎麼不是公雞呢?設計者不二良反問:「雞為什麼一定要是大公雞或老母雞?」可以讓大家重新思考。簡余晏也推薦民眾到中山堂的燈區參觀,就可以看到傳統的大公雞。