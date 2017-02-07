| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋

2017-02-07

〔記者呂伊萱、吳柏軒、沈佩瑤、甘芝萁／台北報導〕多國駐台使節日前到台北燈節現場參觀，加拿大駐台代表馬禮安（Mario Ste-Marie）說，選在舊城區舉辦，結合現代技術與古蹟建築，是很棒的點子，但雞年英文是Year of the Rooster，rooster是公雞，但看到許多雞蛋造型的燈飾，不禁疑惑「公雞不會下蛋呀！」

外交人士說明，一般生肖上的雞年並沒有特指是公雞或母雞，而西方約定俗成以rooster稱之，可能是認為公雞報曉形象較為振奮，因此採此翻譯。

雞年燈會文宣全強調雞年Year of the Rooster，觀光局表示，華人社會對於雞年概念是希望昂首闊步、啼春報喜，而一般會啼叫的是公雞，因此多以公雞為代表，但辦燈會是為了慶祝整個雞年，不能只管公雞，母雞、小雞甚至雞蛋當然要一併放進來。

實踐大學應用外語系講座教授陳超明認為，這案例可以反思跨國文化差異，以及Year of the Rooster的用法是否太過男性主義？其實母雞（hen）也充滿孕育生命的意涵，台灣早就選出第一位女總統了，改成Year of the Hen也並沒有不好。但若要讓國外了解文化差異，通稱的Year of the Chicken也是一種翻譯解決之道。

陳超明也說，早期翻譯「雞年」時確實用過Year of the Chicken，但因chicken在西方也指涉懦夫等意涵，所以已較少使用。

北市觀傳局長簡余晏說，小奇雞主燈第一次出現的時候，很多老人家都問說怎麼不是公雞呢？設計者不二良反問：「雞為什麼一定要是大公雞或老母雞？」可以讓大家重新思考。簡余晏也推薦民眾到中山堂的燈區參觀，就可以看到傳統的大公雞。

廣告
  • 高達23公尺的台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下蛋了！30顆巨蛋經雲林在地藝術家彩繪完成，昨天亮相，每顆都有不同主題及意象，今將移至台灣燈會主燈區置放。（記者黃淑莉攝）

    高達23公尺的台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下蛋了！30顆巨蛋經雲林在地藝術家彩繪完成，昨天亮相，每顆都有不同主題及意象，今將移至台灣燈會主燈區置放。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： rooster 公雞不會下蛋 加國駐台代表 雞年
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.