國文作文英文作答 大考中心定調:違規
2017-02-07
〔記者吳柏軒、林敬倫／綜合報導〕今年學測有考生以英文在國文作文答案卷上作答，大考中心一度表示要翻譯為中文後再打分數，引起各界譁然。大考中心昨天澄清強調，國文科就是要用「國語文」作答，該生答案卷將以「違規卷」處置，最重可將其全部分數扣減，亦即作文零分計算。
大考中心上週召開學測的非選擇題閱卷記者會，公布有一名考生在國文科引導寫作（作文）中竟通篇使用英文作答，是施測廿三年來首見，對此須召開考試委員會討論，「不排除幫考生翻譯給分」，引發關注。
雖有人認為考題上無註明「國文」書寫，認為該生「突破盲點」；但更多人發出噓聲。台大法律系教授李茂生批評：「難道英文比中文高尚？」律師呂秋遠更罵要幫考生翻譯是「鄉愿」做法。
中華民國作文教育學會昨天也發表聲明，指試卷已註明是國文考科試卷，非常明確，不容挑釁與賣弄。用英文顯然違規，大考中心沒必要討論，難道為了一張違規試卷，就要讓體制崩毀？
大考中心處長黃璀娟昨回應，國文考科就是考驗考生的國文讀寫能力，考生須用「國語文」作答，今年大學學測簡章也明列「試場規則及違規處理辦法」，第十三條寫明，不得「作任何與答案無關之文字符號」，輕者扣一級分，視情況得加重扣分，甚至扣減該科全部成績。
黃璀娟說，閱卷程序中，先由閱卷老師給個分數，才有扣分依據，因此「英文作答」違規卷分數仍需先尊重閱卷老師權責。由於過去考生寫上與答案無關的內容，或是亂塗鴉畫畫等，都不會有分數，目前判斷該卷會直接打零分。
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