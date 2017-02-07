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全教總反對 等高中生考完所有考試再入學

2017-02-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕多所高中校長、教務主任連署，要求入學申請作業延後到七月，等到高中生考完所有考試後再進行。全國教師工會總聯合會認為，若全部考完才申請，恐有「一次分發」的憂慮，將走回聯考時代。

高中罕見連署，推行理想的考招制度，關鍵在現行入學管道，有「學測考完走申請」，然後再「指考考完去分發」的兩次考試、兩次招生作業。其中申請時程在高三下學期，結果有學生已確定上大學、有學生還在拚考試，影響整體學習進度。高中端推的方案，便是要求上完高三所有課程後再考試，並將申請時程延後到七月。

不過，全教總副秘書長黃致誠指出，未來將走「新型學測（Ｘ）」與「分科測驗（Ｙ）」兩種考試，若不提前申請，等同所有學生都需參加Ｙ，如此高中生的筆試壓力會大增。他認為應維持二次分發的架構，申請要放在Ｙ考試之前，否則高中的課程也將會為了考試作因應，一○七新課綱精神中的加深加廣、多元選修等內涵都將不見。

黃致誠指出，高中生考試壓力大，就不會去發展自己的「學習歷程（Ｐ）」，選才仍依Ｘ和Ｙ成績，最終導致變成聯考時代一次分發的回頭路。

未參加考招連署的建中校長徐建國則認為，高中課程仍屬於全人養成教育，現行學測考五科，學生仍必須學習，若實施連署方案，等於社會組學生不讀物理、化學等科，程度猶如國中生。至於推甄申請最低篩選倍率提高至五倍，則會學生重複正備取的問題惡化。

對於入學管道中，推甄申請（學測加個人表現）與分發（純考試成績取才）兩種管道，何種對學生較好？各界有不同看法。清大九十五年起進行校內追蹤研究，發現推甄者表現比分發者好，如書卷獎人次多，休學及退學的人也少；但台大認為，推甄者原就是校內會讀書的，入學表現自然優異，分發者因分發管道較後，程度差異大，才會形成分發輸給推甄的統計假象。

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  • 圖為今年舉辦的學測。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為今年舉辦的學測。（資料照，記者簡榮豐攝）

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