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盼大學申請延至7月 252高中主管連署

2017-02-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕配合十二年國教新課綱一○七年上路，大學考招制度也將連動，大學招聯會預計三月提出新方案，卻已引發爭議；昨有二五二位高中校長、教務主任連署，呼籲將大學申請作業延至七月，並等新型學測等兩次考試考完後，再進行申請及考試分發招生，讓高中三年可以完整學習。

這項針對未來高中升大學制度的連署案，由高中端的教務單位提出構想，三天內就有二五二人響應，不乏都會區、偏鄉、離島等地學校，還包括台大教授葉丙成；葉丙成認為這是「史無前例」的高中大團結，像是高中遍地開花。

連署認為，最理想的大學考招方案是：未來的「新型學測（Ｘ）」只考國文、英文、數學三科，在高三寒假舉行。五月課程結束，六月中再考「分科測驗（Ｙ）」，七月啟動大學推甄申請，七月下旬結果出爐，放棄者再登記分發，八月初可完成分發結果。

招聯會去年底推出的共識方案，則只對現況進行微幅調整，維持寒假考Ｘ，七月考Ｙ，但申請時間稍微往後延到五月（現行約三、四月），而分發則維持七月之後；與高中端方案相比，申請入學作業以及Ｙ的施測時間都不同。

爭議難解 招聯會︰持續收集意見並評估

麗山高中教務主任藍偉瑩說，「學習歷程（Ｐ）」採計是考招關鍵，若能讓學生完整學習，也能帶動高中適性開課與大學適性選才；台北市立和平高中校長陳智源表示，若大學考招制度的變革無法讓高中三年更美好，至少不要造成干擾。

大學招生委員會聯合會副召集人、靜宜大學校長唐傳義表示，其實各界的教育目標都一致，希望更確保高中三年完整學習，但「什麼是完整」？卻有不同理解。分析高中端這次連署內容，發現有「考試來界定學習完整」的問題，所以有其他團體質疑，如此高中三年恐都將是為了考試而教學。

唐傳義表示，招聯會將持續收集各界意見並評估，或可融入規劃中，初步已有合理延後招生的共識，預計三月召開大會，由各大學代表討論定案，並將送教育部審核。因高中端需要先試行一年，新方案希望今年八月新學期開學前底定。

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  • 252位高中的校長、教務主任及督學連署在媒體投書，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，其中最大更動在於，高中要求7月再實施大學個人申請，希望還給高中完整學習。（取自網路）

    252位高中的校長、教務主任及督學連署在媒體投書，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，其中最大更動在於，高中要求7月再實施大學個人申請，希望還給高中完整學習。（取自網路）

  • 252位高中的校長、教務主任及督學等人在媒體投書連署，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，其中最大更動在於，高中要求7月再實施大學個人申請，希望還給高中完整學習。圖為今年學測考場。（資料照，記者花孟璟攝）

    252位高中的校長、教務主任及督學等人在媒體投書連署，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，其中最大更動在於，高中要求7月再實施大學個人申請，希望還給高中完整學習。圖為今年學測考場。（資料照，記者花孟璟攝）

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相關關鍵字： 十二年國教新課綱 大學考招制度 延至七月 申請入學 連署 高中三年 高中完整學習
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