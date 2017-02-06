《愛肝加油站》酒量差不代表肝不好
文／許金川
Q：每逢過年就是我傷腦筋的時刻，親戚們好不容易聚在一起，難免會小酌幾杯，可是我只要喝一小杯啤酒，馬上臉紅如關公，親戚們每次都說，一定是我肝不好，才會一喝酒馬上臉紅。
其實我本身有B肝帶原，平日追蹤時，肝指數、腹部超音波都很正常，醫師說我的肝臟並沒有問題，請問為什麼我的酒量卻這麼差呢？
A：不管是喝高級紅酒或平價啤酒，酒的主要成分都是乙醇，乙醇進入人體之後，會經由肝臟內的酵素作用轉換為乙醛，乙醛再由乙醛去氫酶轉為醋酸，最後才能變成水及二氧化碳排出體外。乙醛去氫酶有二型，第一型是較快的，第二型是作用較慢的。
喝酒後會出現臉紅不適、心跳加快、嘔吐等症狀的主要成分就是乙醛，有些人因為先天體質的關係，體內乙醛去氫酶是屬於較慢的那一型，乙醛的代謝較慢，因此只要一喝酒就容易出現臉紅、心悸、頭痛等俗稱酒醉的症狀。
國人常認為喝酒容易酒醉是肝不好，其實這是錯誤的迷思，酒醉跟肝臟是沒有關係的，除非是平常酒量很好，但卻突然變差，此時才有可能懷疑會不會是肝臟出問題。
至於您本身有B型肝炎帶原，如果平時抽血及超音波檢查都正常，那麼肝臟目前應該是沒問題的。
不過B肝患者本身即是肝炎、肝硬化及肝癌的高危險族群，如果又加上酒精的摧殘，無非是雪上加霜，增加了肝炎、肝硬化及肝癌的風險，最好還是少碰酒精為妙。
因此，B肝帶原者、酒量不好的人，換個角度來看，其實是好事一件，如此才能保護肝臟不受酒精威脅，也才能身體健康、年年過好年。（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）
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