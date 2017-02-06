《謠言終結站》3類型藥錠 不能磨粉吃

2017-02-06

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。

記者吳亮儀／台北報導

吞藥錠對許多老人家和小孩來說有些困難，因此有人到藥局拿藥或買藥時，會請藥師協助將藥錠磨成藥粉，以方便吞嚥和吸收；但藥師提醒，藥錠磨粉後可能會產生許多用藥安全的問題。

藥師公會全國聯合會發言人、開業藥師沈采穎指出，有3種藥品不適合磨成粉狀，包括長效型、緩釋膠囊和腸溶錠等，若磨成粉狀會使藥效太強、太快被作用，反而對身體造成負擔。

沈采穎也指出，藥錠磨成粉狀後，因台灣天氣潮濕、藥品容易潮解，有時藥粉放3天後就變色了，藥都變質、不能再服用了，且磨粉也會讓藥師難以掌握劑量。

沈采穎說，目前少有給老人和小孩的藥品劑型，因健保藥價給付太低、藥廠不太願意推專為老人和小孩的劑型，呼籲健保給付應放寬。

食品藥物管理署也建議民眾，若病患真的無法吞嚥時，可告知醫師或藥師，由醫師或藥師判斷是否可以磨粉，或者換用其他型態的藥物如糖漿、溶液等。

食藥署也指出，藥錠磨粉時要注意研缽或磨粉器的清潔，以免有藥物殘留的問題；同時真的磨粉食用，也應在服藥前磨適當的藥量，不可以一次性大量磨多天份的用藥，以免影響藥物的安定性。