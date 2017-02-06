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高中生超商打工遭砍斷手腕 17歲搶嫌落網
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1歲不會叫爸媽 快做聽力檢查

2017-02-06

文／魏惠修

先天性聽力損失是新生兒最常見的先天性疾病之一，由於早期聽損不易被發現，家屬總認為3歲前的聽力評估不準確，或是「大雞慢啼」，以致延遲許多聽損兒的診斷、聽語創建或復健治療，錯過聽語發展的黃金時期。

衛福部從2012年起，全面啟動公費補助新生兒聽力篩檢，早期介入評估嬰幼兒的聽力問題。

兒童發展有其個別差異，需在不同的發育階段，使用適當的檢查方法。

◎除了藉由儀器評估外，在確定孩子是否有聽力損失前，家屬或照顧者也可觀察嬰幼兒時期，不同年齡層不正常的聽覺行為反應如下：

●1至3個月：不會被突如其來的聲音驚嚇。

●3至6個月：不會尋找或注視說話的人或發聲的物體。

●6至9個月：不會注視說話中提及的對象。

●9至12個月：不會根據指示做簡單的動作，例如：過來、坐下。

●12至15個月：不會講第一個字，例如：爸、媽、好、要。

●15至18個月：不會回應你在隔壁房間的呼喚。

●18至24個月：不會講簡單短句，例如：不要、洗澡澡、坐車車。

●24至30個月：能表達的詞彙少於100個。

●30至36個月：仍不會講4至5個字的句子。例如：我要喝牛奶。

語言發展的黃金期，被認定是2歲以前，嬰兒自出生的那一刻起，就開始發展語言能力，即使仍未學會開口說話，但他們一直持續聆聽，若孩子有了聽力損失的問題，往往語言發展會因而延遲。

提醒家人、照顧者及社會大眾留意有關嬰幼兒聽覺行為發展的相關資訊，如果發現孩子的聽力或語言發展有問題，應立刻帶至相關聽力單位接受檢查。

若能早期診斷，及早接受早期療育，仍可學習以口語溝通，有機會可以聽得好、說得清楚，幫助孩子減少聽力損失帶來的影響。

（作者為彰化基督教醫院聽力師）

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  • 不同年齡層的孩子會有不同的聽覺反應，家長切勿掉以輕心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張怡斌）

    不同年齡層的孩子會有不同的聽覺反應，家長切勿掉以輕心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張怡斌）

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