1歲不會叫爸媽 快做聽力檢查
2017-02-06
文／魏惠修
先天性聽力損失是新生兒最常見的先天性疾病之一，由於早期聽損不易被發現，家屬總認為3歲前的聽力評估不準確，或是「大雞慢啼」，以致延遲許多聽損兒的診斷、聽語創建或復健治療，錯過聽語發展的黃金時期。
衛福部從2012年起，全面啟動公費補助新生兒聽力篩檢，早期介入評估嬰幼兒的聽力問題。
兒童發展有其個別差異，需在不同的發育階段，使用適當的檢查方法。
◎除了藉由儀器評估外，在確定孩子是否有聽力損失前，家屬或照顧者也可觀察嬰幼兒時期，不同年齡層不正常的聽覺行為反應如下：
●1至3個月：不會被突如其來的聲音驚嚇。
●3至6個月：不會尋找或注視說話的人或發聲的物體。
●6至9個月：不會注視說話中提及的對象。
●9至12個月：不會根據指示做簡單的動作，例如：過來、坐下。
●12至15個月：不會講第一個字，例如：爸、媽、好、要。
●15至18個月：不會回應你在隔壁房間的呼喚。
●18至24個月：不會講簡單短句，例如：不要、洗澡澡、坐車車。
●24至30個月：能表達的詞彙少於100個。
●30至36個月：仍不會講4至5個字的句子。例如：我要喝牛奶。
語言發展的黃金期，被認定是2歲以前，嬰兒自出生的那一刻起，就開始發展語言能力，即使仍未學會開口說話，但他們一直持續聆聽，若孩子有了聽力損失的問題，往往語言發展會因而延遲。
提醒家人、照顧者及社會大眾留意有關嬰幼兒聽覺行為發展的相關資訊，如果發現孩子的聽力或語言發展有問題，應立刻帶至相關聽力單位接受檢查。
若能早期診斷，及早接受早期療育，仍可學習以口語溝通，有機會可以聽得好、說得清楚，幫助孩子減少聽力損失帶來的影響。
（作者為彰化基督教醫院聽力師）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 高雄燈會今登場 「大港花火」映港都
- 麥寮娘家宴 萬人大啖農特產
- 仁德區大甲里請女婿 旅美鄉親鬥鬧熱
- 健保具名核刪擬喊卡？ 新衛福部長：也可能是擴大辦理
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 〈真愛部落格〉我們要結婚了！
- 神岡活動中心啟用 綠建築有特色
- 彰市燈會飆創意 「圍雞百顆」吸睛
- 普廷被稱「殺手」 川普：我們美國半斤八兩
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 小檔案》辛炳隆
- 浙江足浴店大火 至少18死
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 台鐵內壢車站1男乘客落軌亡 影響6500旅客
- 《自由廣場》許士官長與退將
- 桃李滿門 傅狷夫開一派畫風
- 金管會擬開放私募REITs百分百投資
- 吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
- 教部補助校舍補強費 逾10校受惠
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- NFL盼在中國達陣 超級盃微博直播
- 吳澤成代宜縣長 最快週三公布副手
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 隋棠自然產痛爆 痛揭老公陪產3罪狀
- 新住民燈區 親子彩繪「母親河」
- 自由共和國》吳誠文／迷途未遠•台灣半導體
- 竹南炸邯鄲 攻炮城搶金弊
- 屏東借書率吊車尾 擴館藏書增10萬冊
- 大帝強摘「瓜」 不給兄弟面子
- 陳義芝／叮咚叮咚響不停 － 手機上的社群
- 基隆十大肇事路段 中正路又居首
- 吳︰黨魁選舉若不公不義 就影響團結
- 川普對俄放軟 美兩大黨齊批
- 11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕
- 〈熱門族群〉內外陰霾都散去 基期低生技股攻擊發起
- 小檔案
- 今年房屋稅 高雄稅捐處︰與去年持平
- 《自由廣場》唉，台中公園的哥吉拉！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Security software to be installed on civil servants’ cellphones
- 小新營採草莓 量減質好沒漲價
- 一帶一路 在斯里蘭卡踢到鐵板
- 祖先神像鄰庄拜300年 子孫迎回作客
- 東石先天宮大龜王 將破2萬台斤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1歲不會叫爸媽 快做聽力檢查
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分