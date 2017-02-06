許厝童尿液檢驗 國健署明開會解讀

2017-02-06

〔記者林彥彤／台北報導〕雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校六十一名學童去年被強制遷回本校就讀，不料尿液中TdGA硫代二乙酸監測數據不降反升，隨後又傳出最新監測數據結果，發現濃度升高的主因可能是「蛋」；面對爭議不斷，國健署明日將召開「專家會議」，希望比對資料找出學童健康風險肇因。但因此次對於學童的尿液監測研究方法也引發爭議，國健署強調，此次會議僅是做數據判讀及分析，許厝遷校與否，還需交由雲林縣政府決定。

濃度升高因為吃蛋？

會議明將召開，台大公衛學院副院長詹長權表示，迄今僅收到國健署的「口頭邀請」，但要判讀什麼資料都還沒消息，開會地點也不清楚；就他看來，這次會議應只是「例行性的會議」，加上相關數據並非正式的研究案，政府若要彙整、分析資料恐怕會帶頭違法，預期專家能做的僅是針對個別數據做檢驗。

政大公行教授杜文苓認為，許厝爭議迄今，政府都只在做「風險危機處理」，政府應主動做全面、系統性的大規模研究，不只對當地學童，其他地區學童的尿液檢測也可以做，以科學方式解決爭議，政策選項也可包括「關廠半年」或是「遷村」等。

國健署署長王英偉表示，此次會議專家都是由當地家長、衛生局及環團等推薦參加，將先呈現環保署與國健署所有數據資料，由專家比對分析，包含空氣品質監測資料、尿液檢測資料及食物、維他命攝取問卷等都會納入，評估各式影響因子對健康可能造成的風險，最後交由雲林縣府與當地居民討論是否要遷校。