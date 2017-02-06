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明年擴大限塑 澎湖打造無塑海灣

2017-02-06

〔記者陳炳宏、劉禹慶／綜合報導〕塑膠已成了海洋生態殺手，環保署長李應元昨天表示，將全署總動員推動限塑、減塑、淨灘、淨海等措施；明年除將擴大禁止免費供應塑膠袋，塑膠柔珠也將禁止製造、進口及販售，也計畫將澎湖打造為無塑海灣，並希望由澎湖推廣到全國。

環保組織「綠色和平」昨首度在官方許可下，攀爬上環保署大樓外牆，表演「一生懸命、為海洋減塑」空中舞蹈，舞者飾演各種海洋生物，因誤食大量塑膠垃圾，最後窒息丟了性命，藉此提醒民眾，唯有從生活中開始改變，才能減少塑膠對海洋生物與自然環境的破壞。

綠色和平表示，據估計，每年約有八百萬噸的塑膠流進海洋，塑膠佔了全球海洋垃圾的六至八成，成了海洋生態的致命武器。

出席的李應元指出，四月廿二日世界地球日，將先發起全民淨灘競賽活動，並公布全國可使用的海灘一千公里，提供給社會大眾認養淨灘，一個人可認養十公尺，大公司可認養一百公尺或一公里，各縣市互相競賽，並將透過空拍機記錄、上傳臉書，呼籲民眾揪團認養海岸淨灘，透過全民努力，恢復美麗之島（Formosa）的美名。

在減塑法令部分，明年將擴大禁止免費供應塑膠袋的行政措施，而塑膠柔珠一○七年一月一日起也將禁止製造、進口，七月一日起禁止販售，但最終還是得依賴民眾改變自己的生活文化。

此外，明年十月將在澎湖舉行世界最美麗海灣國際年會，希望屆時透過擴大塑膠袋限用，與淨灘、海底垃圾清除等措施，讓澎湖可以朝向無塑海灣而努力。

環保署水保處長葉俊宏說明，今年六月五日將在澎湖成立由超過七十艘漁船、遊艇組成的「環保艦隊」，透過回收兌換生活用品等方式，鼓勵民眾出海後，不忘帶回吃喝後的垃圾、使用過的乾電池等。而針對包括各種塑膠製品、漁網等既有海漂、海底垃圾，也將聘請專業潛水人員，透過專業機具下海打撈，過程將拍攝成環保教育短片。此計畫將在今年內，由澎湖開始推廣到全國。

澎湖縣政府環保局與澎湖區漁會表示會全力配合，讓全面禁塑政策順利上路。

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  • 綠色和平五日在環保署大樓舉行空中舞蹈，呼籲減塑。（記者黃耀徵攝）

    綠色和平五日在環保署大樓舉行空中舞蹈，呼籲減塑。（記者黃耀徵攝）

  • 澎湖海邊處處可見漂流垃圾，其中塑膠類為大宗。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海邊處處可見漂流垃圾，其中塑膠類為大宗。（記者劉禹慶攝）

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