週六郵局縮減 交通部打回票

2017-02-06

〔記者甘芝萁／台北報導〕因應一例一休，中華郵政曾宣布預定二月中旬起，全國共二百八十七家「週六郵局」將會有一半週六不再營業；不過此案遞交交通部備查時，因交通部長賀陳旦認為此舉將造成民眾不便，希望原本規劃週六不營業的郵局仍維持營業，相對地，原規劃全天營業的週六郵局將縮短營業時間。此案仍待交通部核定後再正式對外公布。

去年底中華郵政公司總經理陳憲着對外表示，一例一休上路後，初估一年人事成本會增加二億五千萬至三億元；現在週六有營業的二百八十七處郵局，二月中旬起一半將不再週六營業，並依地區分布均勻性及民眾用郵量與習慣分析，至少一半會維持營業，並延長營業至下午四點，讓平日沒時間到郵局的民眾能有充足時間利用假日到郵局。

不過後來中華郵政遞交給交通部備查的營業時間調整方案內容，則是規劃全台共四十多家郵局週六不營業，並非如同一開始所言的一百四十多家。但賀陳旦仍認為此舉恐造成民眾不便，希望這些規劃週六不營業的郵局仍要維持營業，因此中華郵政已重新研擬週六郵局營業時間的調整方案，週六不營業的郵局仍將持續營業，而週六延長營業時間的郵局則將縮短營業時間。

改研擬縮短營業時間

對於「週六郵局」繼續營業，民眾多表贊同。柳姓民眾說，因為平常週一到週五工作都很忙，下班時也都超過郵局營業時間，中午去又大排長龍，加上週六可以處理儲匯業務的只有郵局，若郵局週六能繼續營業，會配合在上午郵局營業的時間去處理事務。

中華郵政發言人王淑敏表示，已重新檢討關掉週六郵局等政策，不過詳細內容待交通部核定後才會公布；新勞基法施行後的加班費等人事成本很高，中華郵政希望盡快定案施行。