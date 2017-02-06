| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高中生超商打工遭砍斷手腕 17歲搶嫌落網
 首頁 > 生活

伊甸少給加班費？ 工會控違法

2017-02-06

社福團體也捲入勞資爭議？昨天10多名伊甸基金會企業工會成員出面控訴，伊甸長期違反勞基法、少給加班費，300多位康復巴士駕駛中午休息時間不僅要負責保管車輛、保持通訊暢通，隨時待命，如有任務必須出發載客，而且幾乎是常態。工會統計，駕駛每日平均休息時間約只有15分鐘。

伊甸社會事業處長王昭恕強調，復康巴士由政府委辦並接受監督，不可能違法，若工會不滿意協商結果，可依工會法啟動勞資協商，或向北市勞動局申請仲裁或訴訟，伊甸絕無關閉協商管道。（記者吳柏緯）

廣告
  • 十多名伊甸基金會企業工會成員到伊甸董事長葉瀛賓固定禮拜的台灣基督長老教會和平教會抗議。工會成員指控，伊甸長期違反勞基法、少給加班費，更無視勞檢結果、惡意拖延勞資協商，嚴重侵害勞工權益。（記者吳柏緯攝）

    十多名伊甸基金會企業工會成員到伊甸董事長葉瀛賓固定禮拜的台灣基督長老教會和平教會抗議。工會成員指控，伊甸長期違反勞基法、少給加班費，更無視勞檢結果、惡意拖延勞資協商，嚴重侵害勞工權益。（記者吳柏緯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊甸 加班費 工會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：伊甸少給加班費？ 工會控違法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.