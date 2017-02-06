伊甸少給加班費？ 工會控違法

2017-02-06

社福團體也捲入勞資爭議？昨天10多名伊甸基金會企業工會成員出面控訴，伊甸長期違反勞基法、少給加班費，300多位康復巴士駕駛中午休息時間不僅要負責保管車輛、保持通訊暢通，隨時待命，如有任務必須出發載客，而且幾乎是常態。工會統計，駕駛每日平均休息時間約只有15分鐘。

伊甸社會事業處長王昭恕強調，復康巴士由政府委辦並接受監督，不可能違法，若工會不滿意協商結果，可依工會法啟動勞資協商，或向北市勞動局申請仲裁或訴訟，伊甸絕無關閉協商管道。（記者吳柏緯）