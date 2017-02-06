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高中生超商打工遭砍斷手腕 搶嫌凌晨落網
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白化症試乘機捷 盼放大標示

2017-02-06

桃捷公司昨邀請「白化症者關懷協會」體驗機捷，其中一位鐵道迷年僅5歲，協會試乘後指出，標示若太小對弱視民眾搭乘不便；機捷董事長劉坤億承諾，標示字體可再放大改進。

另有乘客反映，普通車車廂連接的接縫處，摩擦聲大又尖銳。桃捷則回應，車廂行進都經過密閉性與隔音數值檢測，摩擦聲音應會比現在北捷板南線還小。（記者林彥彤）

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  • 桃捷邀小小鐵道迷，５歲鐵道迷難掩興奮。（記者林彥彤攝）

    桃捷邀小小鐵道迷，５歲鐵道迷難掩興奮。（記者林彥彤攝）

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