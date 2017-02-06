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台灣燈會登場 雙鐵加開班次

2017-02-06

2017台灣燈會在雲林，為疏運賞燈人潮，台鐵及高鐵都在燈會期間加開班次。台鐵於2月8日起至2月19日，每日17時起至末班車止，對號列車增停斗南站（普悠瑪號、環島觀光列車、團體列車及直達車除外），並加開彰化─嘉義間區間列車，合計共加開62列次；高鐵也於燈會期間加開38班次列車，其中34班為全車自由座列車（商務車廂除外）。

台鐵表示，雲林縣政府於斗六站及斗南站設置轉乘接駁點，欲前往燈會會場的旅客可多加利用。（記者甘芝萁）

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