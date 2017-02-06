春節凍漲後 汽柴油各小漲1角

2017-02-06

上週春節期間國內油價凍漲，但本週由於國際產油國實施減產，國際油價持續上揚，中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升分別調漲0.1元。中油表示，92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油則為每公升22.7元。（記者林筑涵）