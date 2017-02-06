被聯想紅衣小女孩 作者也要改燈

2017-02-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄燈會花燈作品「隨風搖曳的花鞦韆」，被網友聯想成「紅衣小女孩」而爆紅；高雄市觀光局強調，兩名作者是大學生，都是首次接觸花燈製作，為免被賦予鬼魅想像，最快今天就會到場改花燈。

「爆料公社」有網友最近發布高雄花燈影片，指身著紅衣的小女孩，孤伶伶盪著鞦韆，配上黑色大眼睛，畫面略微詭異，部分網友聯想到台灣靈異傳說「紅衣小女孩」，覺得令人害怕。

對此，高雄市觀光局昨表示，最近引起網路熱烈討論的「隨風搖曳的花鞦韆」，是來自高雄師範大學二位學生的創意，二人報名參加教育局辦理的花燈研習，雖是首次接觸花燈製作，但作品精緻傳神，再搭配電動操作，讓花鞦韆上的女孩能前後擺盪，展現出快樂與幸福感，二人第一次參賽就獲得評審青睞，拿到佳作的好成績。

作者楊同學說，作品由鐵絲、絨布構成主體外，也運用玻璃紙來形塑花朵的剔透感，加裝同步馬達後，營造出隨風搖曳的盪鞦韆女孩，表現年節更替，鞦韆搖盪有如盛開的花朵大紅大紫、喜氣洋洋，希望能讓參觀者感受幸福，雞年更加美好。

有網友指出作品神似「紅衣小女孩」，二位創作者感到非常意外，為免被賦予鬼魅想像，最快今天就會到場改花燈，構想是為小女孩披上薄紗，並改成閉眼造型。