產工未提調解 台鐵仍曠職處理
2017-02-06
嗆綠兩套標準 台鐵局︰當年企工有請假
〔記者甘芝萁／台北報導〕台鐵產業工會自除夕起發起國定假日依法休假不加班行動，台鐵統計約三百七十多人未依規定出勤，視為曠職，少數人恐遭處分；媒體報導台鐵產業工會嗆綠執政兩套標準。台鐵局昨表示，台鐵企業工會過去發起的罷工活動，與本次台鐵產業工會主張的依法休假未到勤狀況不同，因此台鐵將依規定對未完成請假程序，亦未到勤員工予以曠職處分。
台鐵產業工會昨再發聲明指出，春節依法休假已於元旦召開第一屆會員代表大會時決議通過，並於一月發函通知台鐵局、勞動部及台北市勞工局，皆有案可稽，是合法的工會活動。工會並表示，二○○三年的中秋依法休假活動與二○一七年春節依法休假都是合法的工會活動，「如果二○○三年曠職沒有成立、沒有懲處，現在就應該比照辦理。」
但台鐵表示，二○○三年推出台鐵民營化政策，台鐵企業工會為了保障員工權益等三項勞資議題，經多次協商調解不成立，發起九月十一日中秋節召開會員大會以投票決議取得二○○四年春節罷工權，參與投票所有員工皆已辦妥請假手續或是休班、下班後投票。但這次台鐵產業工會並未提出爭議協商及調解程序，即提出依法休假未到勤，兩者不同。
台鐵表示，已努力改善勞動條件，包括去年十月底訂定夜點費支給要點並生效；營運獎金併入專業加給部分，政院也支持合理調整；危險工作人員津貼部分，政院也原則支持；此外，一○四及一○五年已增三百七十九人，一○六年估需增二千多人，預計二月中旬函報交通部。
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