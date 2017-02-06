寒流鬧元宵？ 最強冷氣團本週報到

2017-02-06

〔記者甘芝萁／台北報導〕入冬以來最強冷氣團恐在本週報到。氣象局預報，強烈大陸冷氣團週四（九日）南下後，包括十一日元宵節的週五、週六及週日清晨將會出現今年入冬以來最低溫；目前日本氣象協會預估十到十二日台北市將出現寒流，最低溫恐僅七度，但氣象局預測台北市這三天低溫約在十一度左右，尚未達寒流（北市低溫小於等於十度）等級。

日本估7度 氣象局︰約11度

氣象局也語帶保留表示，溫度仍有下修可能，且北部沿海空曠處恐會出現十度低溫，確定將會是入冬最冷的一次；這也創下自一九五一年來強烈大陸冷氣團最晚報到的紀錄，是六十六年來的新紀錄。

接近寒流標準 入冬最冷一次

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ＥＣＭＷＦ）模式的模擬，週五至下週一強冷空氣盤據，台北市最低氣溫約降至十度左右，達到「寒流」標準的機率又提高了，屆時若差一點，也會相當接近；再加上夜間「輻射冷卻」效應，嘉義以北沿海、空曠地區，清晨更有降至八、九度的潛勢。日本氣象協會則預估十到十二日台北最低溫只有七度。

氣象局則表示，目前這波冷空氣強度接近寒流，預報北市低溫為十一度，但仍有下修可能，中部以北空曠處低溫恐下探十度，隨著時間越靠近，數值預報模式的誤差會越小，民眾應隨時注意最新的氣象預報。

強烈冷氣團 66年來最晚報到

氣象局表示，今、明二天因東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。八日東北季風減弱，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；九日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，請民眾多注意。

最暖冬天 13測站破70年紀錄

今年冬天整體而言偏暖，氣象局預報中心主任鄭明典表示，這個冬季（自去年十二月一日起）到目前為止，氣象局所屬測站有多站破了同期高溫紀錄，十三個平地測站也創下歷史最高溫紀錄，均溫為十九．八二度，寫下七十年來同期最暖冬天紀錄。其中台北、台中、台南、高雄、花蓮等測站，也創下該測站在這段期間最暖的冬天紀錄。