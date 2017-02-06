寒流鬧元宵？ 最強冷氣團本週報到
〔記者甘芝萁／台北報導〕入冬以來最強冷氣團恐在本週報到。氣象局預報，強烈大陸冷氣團週四（九日）南下後，包括十一日元宵節的週五、週六及週日清晨將會出現今年入冬以來最低溫；目前日本氣象協會預估十到十二日台北市將出現寒流，最低溫恐僅七度，但氣象局預測台北市這三天低溫約在十一度左右，尚未達寒流（北市低溫小於等於十度）等級。
日本估7度 氣象局︰約11度
氣象局也語帶保留表示，溫度仍有下修可能，且北部沿海空曠處恐會出現十度低溫，確定將會是入冬最冷的一次；這也創下自一九五一年來強烈大陸冷氣團最晚報到的紀錄，是六十六年來的新紀錄。
接近寒流標準 入冬最冷一次
氣象專家吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ＥＣＭＷＦ）模式的模擬，週五至下週一強冷空氣盤據，台北市最低氣溫約降至十度左右，達到「寒流」標準的機率又提高了，屆時若差一點，也會相當接近；再加上夜間「輻射冷卻」效應，嘉義以北沿海、空曠地區，清晨更有降至八、九度的潛勢。日本氣象協會則預估十到十二日台北最低溫只有七度。
氣象局則表示，目前這波冷空氣強度接近寒流，預報北市低溫為十一度，但仍有下修可能，中部以北空曠處低溫恐下探十度，隨著時間越靠近，數值預報模式的誤差會越小，民眾應隨時注意最新的氣象預報。
強烈冷氣團 66年來最晚報到
氣象局表示，今、明二天因東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。八日東北季風減弱，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；九日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，請民眾多注意。
最暖冬天 13測站破70年紀錄
今年冬天整體而言偏暖，氣象局預報中心主任鄭明典表示，這個冬季（自去年十二月一日起）到目前為止，氣象局所屬測站有多站破了同期高溫紀錄，十三個平地測站也創下歷史最高溫紀錄，均溫為十九．八二度，寫下七十年來同期最暖冬天紀錄。其中台北、台中、台南、高雄、花蓮等測站，也創下該測站在這段期間最暖的冬天紀錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 高雄燈會今登場 「大港花火」映港都
- 麥寮娘家宴 萬人大啖農特產
- 仁德區大甲里請女婿 旅美鄉親鬥鬧熱
- 健保具名核刪擬喊卡？ 新衛福部長：也可能是擴大辦理
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 〈真愛部落格〉我們要結婚了！
- 神岡活動中心啟用 綠建築有特色
- 彰市燈會飆創意 「圍雞百顆」吸睛
- 普廷被稱「殺手」 川普：我們美國半斤八兩
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 小檔案》辛炳隆
- 浙江足浴店大火 至少18死
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 台鐵內壢車站1男乘客落軌亡 影響6500旅客
- 《自由廣場》許士官長與退將
- 桃李滿門 傅狷夫開一派畫風
- 金管會擬開放私募REITs百分百投資
- 吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
- 教部補助校舍補強費 逾10校受惠
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- NFL盼在中國達陣 超級盃微博直播
- 吳澤成代宜縣長 最快週三公布副手
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 隋棠自然產痛爆 痛揭老公陪產3罪狀
- 新住民燈區 親子彩繪「母親河」
- 自由共和國》吳誠文／迷途未遠•台灣半導體
- 竹南炸邯鄲 攻炮城搶金弊
- 屏東借書率吊車尾 擴館藏書增10萬冊
- 大帝強摘「瓜」 不給兄弟面子
- 陳義芝／叮咚叮咚響不停 － 手機上的社群
- 基隆十大肇事路段 中正路又居首
- 吳︰黨魁選舉若不公不義 就影響團結
- 川普對俄放軟 美兩大黨齊批
- 11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕
- 〈熱門族群〉內外陰霾都散去 基期低生技股攻擊發起
- 小檔案
- 今年房屋稅 高雄稅捐處︰與去年持平
- 《自由廣場》唉，台中公園的哥吉拉！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Security software to be installed on civil servants’ cellphones
- 小新營採草莓 量減質好沒漲價
- 一帶一路 在斯里蘭卡踢到鐵板
- 祖先神像鄰庄拜300年 子孫迎回作客
- 東石先天宮大龜王 將破2萬台斤
標題：寒流鬧元宵？ 最強冷氣團本週報到
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email