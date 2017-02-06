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就是愛台灣 聲優吉川友八度開唱

2017-02-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北國際動漫節今天邁入尾聲，昨倒數活動場次仍是熱鬧滾滾；如寫真、歌手雙棲的日本女星吉川友八度訪台，連飆十一首動漫舞曲，讓現場嗨翻。火紅輕小說《GOBLIN SLAYERS！哥布林殺手》作者蝸牛くも也來台宣布將啟動外傳計畫，讓死忠粉絲更加引頸期盼。

「一起創造最棒的一天吧！」今年廿四歲吉川友以青春形象出道，也當過動漫聲優，還因好身材拍攝多本寫真集，臉龐更神似火紅日劇《月薪嬌妻》女主角新垣結衣而受注目，歌聲嘹亮令人印象深刻；過去曾來台灣開過演唱會，今年已是第八度來台開唱。

昨吉川友登上舞台就展現親和力，以生澀中文高喊：「新年快樂！」並和粉絲熱情互動，演唱十一首勁歌熱舞，唱到汗流淋漓，直呼：「能在台灣表演好幸福！」「好喜歡台灣！」

去年的暢銷輕小說《GOBLIN SLAYERS！哥布林殺手》則採硬派風格，在奇幻、校園類當道的輕小說界中異軍突起，掀起網路討論熱潮，作者蝸牛くも老師、插畫家神奈月昇也首度來台，和粉絲同歡，出版社與粉絲也貼心拉起巨幅祝賀布條，慶祝蝸牛昨天生日。蝸牛更當場公布，未來將啟動外傳小說與漫畫製作，消息還搶先日本一步曝光，讓現場一百五十名購得簽名資格的死忠粉絲激情爆表。

廿七歲的李姓讀者認為，這部作品故事有趣，且主角憑著一股靠自己的信念克服難關，給人一種平民式英雄的孤獨感，因而被深深吸引。

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  • 台北國際動漫節今天進入尾聲，八度訪台偶像歌手「吉川友」，昨在日本館舞台表演與歌迷熱舞。（記者簡榮豐攝）

    台北國際動漫節今天進入尾聲，八度訪台偶像歌手「吉川友」，昨在日本館舞台表演與歌迷熱舞。（記者簡榮豐攝）

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