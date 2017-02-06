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高中生超商打工遭砍斷手腕 搶嫌凌晨落網
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父中風母開刀 3姊弟的高麗菜園「有洋葱」

2017-02-06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮魏姓農民去年底中風，在學的魏家三姊弟不捨父親耕耘的高麗菜園荒廢，利用寒假下田，並PO網開放民眾自採，每顆廿元。三姊弟的孝心感動不少網友，不少人昨天利用假日前往菜園幫忙。

埔里鎮牛眠里四十二歲魏姓農民為了家計身兼二職，除了務農還開挖土機，妻子也在園藝場工作，拉拔三名就讀大學、高職、國中的子女。

不捨菜園荒廢 趁寒假下田

然而，魏妻去年身體先出狀況，開刀治療尚未完全復原，相隔兩個多月，魏姓農民疑因過度勞累而中風，左半身癱瘓，正持續治療復健，無力照顧近五分地的菜園。但菜園最近高麗菜成熟，再不採收，只能任其腐爛或剷除當肥料。

不捨父親心血化成泡影，儘管就讀高職、國中的兄弟正面臨四技二專統測、國中會考的壓力，寒假期間仍跟著就讀大一的大姊下田採收高麗菜。但數量太多又請不起工人，雖有好心鄰居義務幫忙，還是忙不過來。

一顆20元 遊客助割採買

姊弟決定PO網開放位在福興路一四六巷埔里基督仁愛之家對面的菜園讓民眾自採，一顆重約三公斤只要廿元，獲得不少網友分享，為他們加油打氣。有網友大讚：「你們真孝順！」也有人直呼：「怎麼高麗菜多了洋蔥味，讓人不感動都難！」還有ＰＴＴ的版主直接訂了一百顆幫忙銷售。

昨天是假日，不少家長帶著小朋友下田，還有彰化、台中、台北的遊客特別南下，當場認購一百顆，希望幫魏家渡過難關。大姊魏薏珊表示，兩個弟弟今天就要返校參加課輔，她還是會留在菜園繼續打拚，感謝大家的幫忙。

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  • 就讀國中的魏家老么魏鴻鎮（左）雖有會考壓力，仍下田幫忙，帶著小朋友一起採收高麗菜。（記者佟振國攝）

    就讀國中的魏家老么魏鴻鎮（左）雖有會考壓力，仍下田幫忙，帶著小朋友一起採收高麗菜。（記者佟振國攝）

  • 關心魏家狀況的好鄰居也義務下田幫忙。 （記者佟振國攝）

    關心魏家狀況的好鄰居也義務下田幫忙。 （記者佟振國攝）

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