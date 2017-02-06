考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
2017-02-06
〔記者吳柏軒／台北報導〕今年學測國文作文首度有考生以英文作答，大考中心將召開考試委員會討論如何給分，甚至不排除幫考生翻譯成中文再評分，引發網友批評。台大法律系教授李茂生昨也PO文諷刺，既然是考「國文」，就需要用「國文」回答，這是當然解釋，「難道大考中心的人認為英文比中文高尚，所以猶豫而要給分了」？
今年學測國文作文題目是「關於經驗的Ｎ種思考」，閱卷老師指由於題目說明未要求「中文」寫作，以英文作答要如何處置？須開會討論，幫忙翻成中文也是可能的選項之一。
李茂生發文質疑：「我搞不懂到底問題在哪兒？」在台灣官方語言與文字是中文，那麼考「國文」就是考中文，不僅題目與答案都需要用「國文」回答，不然測不出程度，這是當然解釋。難道學測中心的人認為英文比中文高尚？因為檔次太高所以猶豫了？
李茂生進一步指出，如果以上是正解，那麼今年若有人用英文回答研究所的試題，該怎麼辦？考題上沒有註明要用中文回答，難道要拿給校方翻譯成中文後，才給分嗎？
網友也認同指出：「直接零分，還要開會討論？…真替被這些老師教的學生擔心。」還有網友諷刺說：「如果用畫圖的，尤其抽象畫，要不要給分？」
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