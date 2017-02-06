2017-02-06

大學「個人申請」管道採取兩階段分發；考生由學測成績通過第一階段門檻式檢定篩選，才有資格進入下一階段甄試。

目前「篩選倍率」限制各校科系在篩選一階考生人數時，最多只能收招生名額的3倍（或不超過50人），再經二階指定項目甄試及面試，確定最後錄取名額。

但申請考生每人可報考6個校系志願，而每校系又可倍數篩選考生進二階甄試，導致考生奔波各校甄試，各校二階重複錄取問題也嚴重，更衍生出各校系持續擴大備取人數、降低錄取門檻等情況。加上少子化效應加成，大學招生缺額更是不斷增加。

部分大學因而想擴大考生申請篩選範圍，篩選倍率調整與否，隨之浮上檯面討論。

（整理：記者吳柏軒）