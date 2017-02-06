篩選倍率擴大 建中校長：重複錄取更惡化

2017-02-06

〔記者蕭玗欣、吳柏軒／台北報導〕面對台大擬擴大入學個人申請第一階段篩選倍率，有高中主任認為此舉可帶動高中端重視多元課程，補教業者也看好入學門檻降低，考試失常學生有機會翻身。但有高中校長分析將加深「重複錄取」情況，家長也擔憂徒增考生報名費負擔與奔波壓力。

新興高中教務主任朱學雄表示，台大作法對中段高中的學生來說是好事，學生也更敢選擇台大；就算學測分數不理想，面試階段也有表現機會，也有助帶動高中端重視多元課程。

補教業者：有利學測失常考生

補教業者劉駿豪則說，近年申請入學成主流，申請科系由過去平均每人申請三．三個科系增加到五．五個。擴大篩選倍率好處是降低申請入學分數的門檻；就算學測一時失利，也有機會在面試時脫穎而出，但也會讓重複錄取情況更惡化。

劉駿豪舉例，台大醫檢生技系因申請門檻分數太高，多數考生重複錄取到藥學系，導致前年招生數掛零。此外，重複錄取率過高也導致清大、交大、成大等校在二階面試前到高中舉辦團體面談及面試，原本是科系選學生，如今變成「系所說明會」，非常奇怪。

建國高中校長徐建國認為，現行的篩選倍率三倍已經有重複錄取的情況，擴大到五倍只會讓情況更加惡化。且進入二階機會增加，也會讓考生更加「選校不選系」，比如為了上台大選填自己不確定的科系，「希望不要往這個方向走」。

全家盟：徒增報名費與奔波壓力

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱也說，少子化讓考生入學機會變多，只有前端國立學校競爭激烈，台大擴大篩選倍率，表面上考生多了面試機會，實際上增加的是陪榜者，報名費的支出也不少，希望維持現行三倍即可。