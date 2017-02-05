初期直腸癌沒症狀 容易被忽略
2017-02-05
文／林耿億
一名50多歲的男老師就醫時說：「醫師，我的痔瘡腫起來，已經痛一個禮拜了，都沒辦法坐下，可以幫我看一下嗎？」原本以為是一般的痔瘡急性發作，沒想到觸診後發現是一個質地堅硬的腫瘤，且距離肛門口只有2公分。
隨即幫他安排做乙狀結腸鏡檢查，當天取得切片後送病理化驗，他也接受腹部電腦斷層掃描及腫瘤指數檢查。一週後，病理報告出爐，確定是直腸惡性腫瘤，也就是俗稱的直腸癌，並已發生淋巴轉移，判定為第三期。
根據衛生福利部統計發佈民國104年10大死因和10大癌症資料，目前大腸直腸癌死亡率高居10大癌症的第3名。
◎罹患大腸癌的症狀會隨著腫瘤生長的位置而有所不同。
●如果長在右側大腸，例如升結腸，往往以貧血、倦怠、體重減輕表現。
●如果長在左側，例如乙狀結腸，則會造成排便習慣改變、血便、裡急後重。
然而這些症狀，臨床上易與感冒、腸胃炎或痔瘡等疾病症狀混淆，很容易被忽略，所以才說早期大腸癌最常見的症狀就是「沒有症狀」。
一旦症狀以腹痛、噁心、嘔吐表現，表示腫瘤已經大到壞死、破裂，形成局部發炎或阻塞腸道。這時候，不僅手術風險高，疾病預後，跟初期的大腸癌相比也是差了一大截。
第一期的大腸癌平均存活率可以到達8至9成，如果等到第三期，不但要接受化學治療，存活率也下降到5成。
預防勝於治療，從一顆大腸瘜肉發展到惡性腫瘤，約需數年時間。注意身體保健，採少油及高纖飲食，50歲開始接受糞便潛血篩檢，並經由無痛大腸鏡檢查，早期夾除良性瘜肉，避免手術開刀的風險，其實才是所有醫師最希望看到的。
（作者為鹿港基督教醫院大腸直腸外科主治醫師）
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