持續性夜咳 檢查有無肺積水

2017-02-05

圖‧文／王舒民

35歲羅小姐（化名）除了輕微貧血外，並無慢性病的病史，最近聽親友的建議吃了幾個星期草藥偏方，號稱強筋活血，結果下肢愈來愈腫，咳嗽的現象也愈來愈頻繁，且大都集中在晚上。

朋友告訴她，應該是氣管敏感或是最近嚴重空氣污染引起的咳嗽，但是她吃了很多咳嗽藥也不見好轉，後來才發現原來是腎功能出了狀況，併發肺積水所致。

在停用草藥偏方及使用利尿劑後，夜咳的現象大幅改善，而隨著腎功能改善及水腫消除，夜間咳嗽也沒有復發的跡象。

病毒引起的感冒或是感染細菌導致的肺炎或支氣管炎，我們的支氣管黏膜會受到刺激而產生咳嗽，目的是讓一些痰液或是分泌物藉由咳嗽清除，所以在感冒好之前，理論上不管白天或晚上都會有咳嗽的症狀，只是嚴重度不同而已。

如果是肺部積水，可能是因為心臟功能不好，心臟無法將水分送到腎臟排除，或是腎臟出了問題，無法將多餘的水分排出體外。

這些水積在肺部，在白天正常活動時，由於重力的關係，會出現在偏肺部下方的位置；而躺平或是晚上睡覺時，水會擴散到整個肺部血管，如此便會造成呼吸不順或是咳嗽，嚴重時，會有氣喘的哮鳴聲，所以肺積水的人有時睡覺需要墊很高的枕頭，甚至需要坐著睡覺才比較舒服，而治療的效果也可以反應在枕頭的高低位置，如果可以愈躺愈平，表示積水量應該有逐漸減少的現象。

水腫會出現在下肢處，但是肺積水卻必須靠胸部聽診或是Ｘ光檢查。聽診時，如果在下肺處聽到肺囉音（大多是雙側或是單側右邊，如果是單側左邊要考慮其他發炎等問題），加上夜咳或是陣發性夜間呼吸困難等症狀，就很有可能是肺積水導致。

一般可以用利尿劑治療，至於劑量高低、針劑或口服藥的選擇要視臨床症狀的嚴重程度來判斷。一旦症狀改善，藥物的劑量也要隨之調整，以免利尿劑過量又會造成腎臟的負擔。

每天定時測量體重也很有幫助，在服用利尿劑的期間，我們不希望過度脫水，所以理想狀況下，體重希望保持在每天下降0.5-1公斤至原先的體重為止，並同時找出肺積水的原因（如最近服用的藥物或是心臟功能更差等）加以矯正，以避免反覆肺積水的困擾。

如果持續的夜咳或是躺平時才會咳嗽，記得檢查一下有無肺積水的可能性，並趕快治療及找出原因，千萬不要延遲就醫，以免惡化到呼吸困難的程度可就麻煩了！

（作者為台中舒民診所院長）