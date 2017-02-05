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台塑石化︰週一汽、柴油調漲0.1元

2017-02-05

台塑石化昨宣布，自週一（6日）凌晨1時起，調漲汽、柴油批售價格每公升各0.1元，市場零售價由加油站自行決定。

台塑石化表示，受石油輸出國組織減產影響，近期國際油價持續震盪上揚，考量國際油價走勢、新台幣匯率及市場競爭力等，調漲汽柴油價格每公升各0.1元，調整後92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.7元、高級柴油22.4元。（記者張慧雯）

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