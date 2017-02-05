天氣轉乾冷 這波冷氣團更猛

2017-02-05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕天氣要轉乾冷了，要注意的是週四將有強烈大陸冷氣團南下，且不排除強度會更強，目前預估北部、東北部週五、週六的低溫下探十一、十二度。

中央氣象局表示，週一起天氣將受東北季風影響，北部、東北部地區天氣較涼，高溫約十九至廿一度，低溫可能降到十三至十四度；不過這波鋒面水氣較少，僅東半部地區有局部短暫雨，其餘多半是多雲到晴。至於週四南下的強烈大陸冷氣團，迎風面北部東半部山區與平地有局部短暫雨，不過水氣不多，可說從週一起都屬偏乾天氣型態。

今日鋒面通過，北部地區天氣開始轉涼，全台各地雲量較多，北部、東半部地區及中南部山區會有降雨情形。氣溫方面，白天北部高溫仍有廿至廿二度，其他地區廿四至廿六度。入夜之後，氣溫就會下滑，北部大概十四至十五度，其他地區十六至十八度。

這波東北季風主要影響週一與週二，中部以北低溫十三至十四度，高溫約有十九至廿一度，其他地區低溫十六至十八度，白天高溫有廿四至廿五度。

週三東北季風減弱，北台灣氣溫回升，高溫達廿三度，不過清晨溫度仍低，約十四至十五度。

週四強烈大陸冷氣團南下，且不排除強度會更強，週四至週六中部以北低溫將降至十一至十二度，且週五、週六北部高溫不會超過十五度，其他地區高溫也大約在十六至十八度。