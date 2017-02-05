台北燈節//小奇雞閃耀「燈」場 光雕秀吸睛
〔記者何世昌／台北報導〕台北燈節昨晚開幕，主燈「小奇雞」閃耀現身西門町。配合今年生肖屬「雞年」，台北市長柯文哲還在現場發送兩百五十顆附簽名的「造型紅蛋」，場面喜氣熱鬧。
台北燈節即日起至十二日在西門町一帶閃亮登場，今年首度移師至台北西區，中華路兩側設置「帶狀燈廊」，設有「小奇雞」主燈區、六大副燈區（扭蛋區、紅蛋區、彩蛋區、蛋白區、蛋黃區及金蛋區），並在北門、中山堂打造３Ｄ光雕秀。
柯文哲昨視察燈光秀及各燈區，並在西門町廣場發送塑膠製的簽名紅蛋，隨後步入開幕式舞台。據透露，每顆紅蛋都是柯文哲趁下班時間親筆簽名。
台北燈節昨晚六時舉行開幕式，柯文哲出席點燈儀式，人氣超夯的桌球國手江宏傑也以燈節代言人身分現身。主燈設計師不二良致詞表示，今年燈節走上街頭，與眾不同，但也面對交通、光害等挑戰，但這就是最真切的台北面貌。
隨後，眾人手持「木槌」敲蛋，象徵主燈「小奇雞」破蛋而生，台北燈節正式點亮。「小奇雞」及其家族成員「粉美妹」、「必勝哥」、「小蛋定」襯著乾冰、燈光效果，逐一亮相。不過，「粉美妹」十點多就漏氣倒臥，緊急充氣才重新站起。
小提燈「舞動奇雞」昨、今兩日在台北燈會現場、北市府探索館、十二行政區同步發放，總計發放八萬四千盞；另，西本願寺於台北燈會期間（二月四至十二日）每日準備三百人次的小提燈ＤＩＹ教學。
為串連周邊景點，北門、中山堂都打造３Ｄ光雕秀。長達三分鐘的北門「西街派對」，針對北門建築的造型，設計東、西、南等三面的立體投影設計，呈現商圈及潮文化；長達五分鐘的中山堂「西城大戲院」光雕秀，讓中山堂化身為「大型野台戲院」，可見日本演歌、皮影戲「八仙過海」、國片「兒子的大玩偶」等元素。
另，元宵節當日（十一日），中華路將封街舉行「西城嘉年華大遊行」。相關活動細節可上台北燈會官網（https://2017.lanternfestival.taipei/）查詢。
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