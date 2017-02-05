台灣燈會//鳳凰來儀要加蛋 不當膨風雞

2017-02-05

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕台灣燈會將於十一日在雲林燈場，虎尾主燈區準備工作緊鑼密鼓進行中，民俗專家廖大乙認為主燈鳳凰臥伏卻不生蛋，是隻「膨風雞」；觀光局表示，已委託螺陽基金會製作卅顆「巨蛋」，彩繪主題為廿四節氣、五行，以及雲林各鄉鎮地貌，將放在主燈周圍展示。

螺陽基金會董事長何美慧表示，彩蛋中有一顆高達三米，象徵「國泰民安」，其他廿九顆高一．八米。巨蛋主架構為玻璃纖維、外表糊上棉紙，邀請縣內十八位藝術家彩繪，預計今天全部完成，六日在西螺東市場亮相後，即搬運到虎尾主燈區裝置。

廖大乙建議，蛋代表希望，有蛋就能扭轉乾坤，最好是五顆金蛋，象徵金木水火土，五穀豐收。