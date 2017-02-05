郭明良仍是台大教授 還領250萬補助款
2017-02-05
〔記者林曉雲、吳亮儀／台北報導〕台灣大學教授郭明良涉嫌論文造假案，郭明良宣稱已辭職，昨天卻有人在網路上爆料，台大上月的公文仍稱郭明良是現職教授，仍可領台灣生技醫藥發展基金會的補助金二百五十萬元。台大回應，公文是請款程序的一部份，且該款項尚未匯入台大。
學者質疑︰他不僅論文是假的 連說要辭職也是假的
中研院研究員阮麗蓉在臉書「對科技部，你沒有沉默的權利！」社團版上爆料，公布署名為「一隻憤怒的小雞」傳來的公文，指台大今年一月廿四日公文中，郭明良頭銜仍為現職教授，請領的是台灣生技醫藥發展基金會第三年補助金二百五十萬元；她質疑，郭明良不僅論文是假的，連說要辭職也是假的，她要號召三萬人連署或上街抗議。
台大︰公文是請款程序 款項尚未匯入
台大昨下午發聲明回應，指稱郭明良於一○四年度獲頒台灣生技醫藥發展基金會ＴＢＦ生技講座，目前離職程序尚未完成，公文是回應講座每年例行的請款程序，且該款項尚未匯入。
台大校方表示，教評會在一月十三日就郭明良教授兩篇已撤回之期刊論文，已達成初步調查結果，認定有違反學術倫理的事實，而該案尚有共同作者責任與其他有疑義的論文仍持續進行調查中，調查完畢後，結果將送交校教評會審議及議處，懲處確定後呈報教育部，將可確認郭明良去向，若有涉及獲獎獎金追回或撤銷問題，會主動行文相關單位，依相關規定處理。
台大也說，台灣生技醫藥發展基金會是民間團體，該校無法代為決定是否續予補助。本報昨未聯絡上該基金會，無法取得其回應。
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