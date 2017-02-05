維冠失物招領會 災民淚眼重拾回憶

2017-02-05

〔記者王捷／台南報導〕○二○六地震將滿週年，台南台灣歷史博物館昨日舉辦失物招領。台史博指出，這些失物由一堆廢土中取出來，受災戶當時並沒有時間尋找失物，經一年的清理與修復，才將失物呈現給受災戶。受災戶說：「找回這些失物，回憶無價。」

地震後警方將貴重物品先行保管，沒有人撿拾的遺失物就跟著廢土一車車送往安南區一處掩埋場，台史博館員認為這些遺失物有紀念的價值，也有可能是家屬還來不及撿回，所以發起救回遺失物的計畫，從廢土中翻出遺失物，並定位出遺失物的位置。

台史博憑一張掃墓照片 分析找到失主

比如工作人員在現場找到一張掃墓照片，依戶籍資料分析是住戶高小姐所有，一併幫她找到教師證書及女兒小時候的畫作，物歸原主，讓高小姐與女兒相當感動。

此外，受災戶李宗典、洪家益也都到台史博，李拿回了幾張照片，洪帶回銀行存簿。

台史博指出，這些遺失物台史博從廢土中挖出來後，經烘乾、除黴並修復，昨日共有十六個家庭領回六十二樣遺失物，領回的照片超過三百張。家屬說，雖然這些遺失物可能已經不能使用，但是意義非凡。