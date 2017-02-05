夢見兩亡兒牽妹妹來 第3位維冠寶寶出生

2017-02-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「 我把小孩生回來了！」

去年台南強震無情地帶走吳明珂、董惠娥夫婦兩個兒子，他們在傷痛中不放棄新希望，終於在二月二日生下一個小女娃。媽媽惠娥說：「生產前兩週左右，夢境出現三個小孩，中間小女生影像模糊，可是我很確定，兩個哥哥牽著小妹妹的手。」

吳家是維冠大樓住戶，吳宥陞（六歲）、吳宥諄（三歲）小兄弟在震災中離世，兩個小孩是夫妻分別做六次、二次人工受孕得來，失去愛子對兩人打擊很大。

吳家的勇敢故事 盼鼓舞更多人走出人生新希望

地震發生當下，爸爸明珂外出工作而倖免於難，媽媽惠娥與兩個小孩被埋在瓦礫堆中。只是最後媽媽被救起，兩個兒子喪生，母子就此天人永隔。

夫妻重逢那一刻，他們就鼓起勇氣，許下願望：「要把他們生回來！」四十歲的惠娥想要再當媽媽，努力調養身體，人工受孕第二次成功，二月二日自然產下女娃兒，體重三○二九公克，模樣可愛，成為第三位誕生的「維冠寶寶 」。

中華民國紅十字會會長王清峰昨日來探望祝福，送上紅包打氣，希望夫婦倆的勇氣可以鼓舞更多人走出人生新希望。王清峰表示，紅十字會可以提供各項資源協助，比如災戶學童補助就學金將補助到大學畢業。

前後加起來做了共十次人工受孕，董惠娥挺過多少磨難，外人很難體會，問她會不會再生第二個？惠娥並不排斥，也開心分享小女嬰照片。一旁的吳明珂顯露不捨，希望家人不受任何干擾，今後能好好過日子。

維冠大樓災後一年來，共有三對夫妻把孩子「生回來」。第一位出世的「維冠寶寶」是王昶清夫婦生下小女兒；他們的一對兒女在震災中喪生，沒多久王太太發現有身孕，去年十一月迎接女兒到來。另一對痛失一對寶貝兒子的連晃汶、陳淑怡夫妻，結紮十年後透過人工受孕，於去年底迎接女兒報到。